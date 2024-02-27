Франция создает в Армении опорную точку антитурецкого влияния

Та поддержка, которую западные страны активно оказывают и будут оказывать Армении, связана не с попыткой разыграть какой-то сценарий против России. Это не главное. Все это связано, скорее, с попыткой разыграть сценарий против Турции. Предпринимаются всяческие шаги для укрепления антитурецкого влияния в регионе. В том числе, путем создания опорной точки в Армении.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

В Армении, считает она, вопрос России уже решен. Никол Пашинян уже сделал все необходимые коллективному западу заявления во время визита в Париж. И о заморозке участия в ОДКБ, и о планах насчет военной базы в Гюмри, и о намерении выдворить российских пограничников. Да много чего наговорил. Очевидно, что для Пашиняна Россия союзником не является. Он найдет определенную поддержку этому курсу в Армении, но далеко не все с этим, думаю, согласятся.

"Думаю, главной задачей стоит не выкуривание России из региона - в Армении ее практически не останется после таких шагов Еревана. Главная задача - укрепить опорную точку антитурецкого влияния, которая препятствовала бы развитию новой геополитической реальности в регионе.

Что касается дальнейших действий Пашиняна, то сразу после визита во Францию в Ереван отправился французский министр обороны. Речь в ходе визита шла, естественно, о поставках вооружений. Об этом сообщают и армянские, и прочие медиа. Франция готова поставить Армении ракеты для средств ПВО малой, средней и большой дальности, о чем глава МО Лекорню заявил на брифинге в Ереване. Он также пообещал армянской стороне ЗРК "Мистраль". А сейчас готовится отправка партии бронемашин "бастион". И так далее. Французы утверждают, что все поставляемое вооружение носит исключительно оборонительный характер и будет способствовать безопасности населения. Номенклатура французских поставок будет зависеть от потребностей армянской стороны и никто, дескать, не вправе эти решения критиковать. Но это все только слова. На мой взгляд, Франция конкретно занимается укреплением военного - и не думаю, что только оборонного - потенциала Армении", - сказала российский политолог.

По ее словам, Пашиняном в Армении недовольны очень многие. И когда он жаловался Макрону на попытки госпереворота, то не стоит рассматривать в качестве автора сценария Россию, считает Полоскова. Россия не принимает в этих процессах никакого участия. Но подобный сценарий в Ереване вполне возможен. Правда, это не будет госпереворот. Скорее всего, это будет смена власти путем народного волеизъявления, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут по-старому руководить. Есть претенденты на место Пашиняна, которые могут устроить и Баку, и Ереван, и даже Россию.

"Насколько мне известно, такие претенденты имеются. Что касается Конституции. Пашинян пытается сейчас каким-то образом разрулить проблемы, создающиеся наличием в основном законе страны отсылки к Декларации независимости, где черным по белому прописаны претензии на территории Азербайджана. Подписав мирный договор, он как бы нарушит основной закон своей собственной страны. И сейчас он думает только о собственной, прошу прощения, шкуре. Подписание мирного договора при наличии подобных положений в Конституции создаст лично ему долгоиграющие проблемы. И именно их он пытается решать.

Если Армения сейчас начнет точить зубы, вооружаться и грозить соседям кулаком, для нее это очень плохо закончится. Прямые военные действия с Азербайджаном она однозначно проиграет, понеся большие потери. А если, не дай бог, вмешаются Франция и другие опекуны Армении, конфликт выйдет за пределы региона и примет значительные масштабы.

Так что этот сценарий для Пашинана абсолютно непродуктивен. Его главная цель - сохранить власть. Вот он и мечется в этой паутине, привлекая партнеров, раздавая обещания. Но я не думаю, что этот сценарий реально осуществится. Скорее, уберут от власти его самого, чем позволят развязать новую войну", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева