https://news.day.az/politics/1640804.html Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию
Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел.
Было отмечено, что в рамках визита запланированы проведение очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений", а также встречи с официальными лицами Германии.
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