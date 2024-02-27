Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Германию

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что в рамках визита запланированы проведение очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений", а также встречи с официальными лицами Германии.

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