Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последнее время все больше появляются сообщений о военной напряженности на Южном Кавказе. Основным источником этих новостей являются западные СМИ.

Утверждается, что Азербайджан якобы "нападет" на территорию Армении. В результате ситуация в регионе вновь обострится и начнется масштабная война.

Но если обратить внимание на нынешнюю ситуацию, то можно прийти к следующему выводу. В то время как азербайджанская армия действует согласно годовому военному плану, Вооруженные силы Армении и политическое руководство этой страны привлекают внимание своими провоенными настроениями.

Представляем ряд месседжей, которые указывают на подготовку официального Еревана к реваншу:

1. Армения стремительно вооружается. Основными поставщиками оружия являются Индия и Франция. Обе страны, помимо продажи оружия Армении, также оказывают серьезную поддержку в управлении вооружения. Пехота и эсминцы французских вооруженных сил проводят учения в Армении;

2. Согласно информации в СМИ, Армения хочет захватить несколько высот в результате краткосрочной военной операции. Во время этой операции Армения заручится поддержкой Франции;

3. Известно, что для ведения войны необходимо серьезное финансирование. Чтобы получить деньги для войны, премьер-министр Никол Пашинян должен "помириться" с армянской диаспорой за рубежом. Первый шаг был сделан во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон встретил Пашиняна с сопредседателем Координационного совета армянских организаций Франции Мурадом Папазяном. Следует отметить, что Папазян является одним из главных оппонентов Пашиняна;

4. Активизация гражданской миссии Евросоюза в Армении также является признаком подготовки к военной напряженности. Хотя эта миссия называется "гражданской", ее деятельность носит военный характер. Они проводят разведывательную деятельность на границе с Азербайджаном и передают собранную информацию армянской армии. С другой стороны, французские генералы также посещали границу с Азербайджаном и занимались собиранием разведданных;

5. После быстрого вооружения, поиска новых финансовых источников, разведывательных операций на границе Армения приступила к практическому этапу. С начала февраля на условной границе Азербайджан-Армения интенсивно нарушается режим прекращения огня. Помимо Зангилана, официальный Ереван прибегал к провокациям и в направлении Нахчывана.

Заявленная цель - собрать информационные ресурсы для западных СМИ. То есть, если Азербайджан жестко ответит на эти провокации, западные СМИ опубликуют, что официальный Баку нагнетает ситуацию в регионе.

Азербайджан по-прежнему ведет себя терпеливо. Принимает возможные меры для предотвращения обострения ситуации в регионе. Но это не значит, что Армения будет долго стрелять, а азербайджанская армия не поставит агрессора на место. Апрельские бои, Товузские бои, Вторая Карабахская война, операция "Месть", а также недавние антитеррористические мероприятия локального характера в Карабахе являются ярким примером того, что азербайджанская армия никогда не оставляет армянскую провокацию без ответа.