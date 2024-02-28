Ответственность ложится на Париж и Ереван: громкая правда от Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это были очень важные заявления, прозвучавшие в момент, когда политико-информационная провокация со стороны тандема Франция-Армения достигла своего апогея. Прозвучали они в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией Восточного комитета германской экономики. Но тут, для начала, нужно уточнить, что это был за визит с германской стороны.

В Баку прибыла делегация, состоящая из представителей около 50 немецких компаний, работающих в сфере транспорта, логистики, промышленности, возобновляемых источников энергии и других сферах.

Одной этой цифры достаточно, чтобы понять, сколь большое значение придают в ФРГ развитию отношений с нашей страной. Азербайджан же всегда выступал за углубление и расширение отношений не только с ФРГ, но и с любым иным государством мира.

Добавлю также, что эту мысль Президент Ильхам Алиев четко довел и до госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе их встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Подчеркнув, что мир в регионе де-факто уже установился, глава нашего государства тогда сказал, что азербайджано-американские двусторонние отношения должны развиваться сами по себе вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ровно тоже самое Баку предлагает и всем иным странам мира - развивать двусторонние отношения, без привязки к процессу переговоров между Баку и Ереваном. Вот и сегодня, в ходе встречи с делегацией Восточного комитета германской экономики Президент Азербайджана особо отметил, что его недавняя встреча с премьер-министром Армении в Мюнхене по инициативе канцлера Германии была важной с точки зрения придания динамизма мирному процессу.

"Так, Германия, в отличие от расположенной по соседству с ней Франции, которая, как говорится, подливает масло в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе", - заявил глава нашего государства.

Действительно, ни один город в ФРГ не заключил договора о побратимстве с азербайджанским населенным пунктом, находившимся под армянской оккупацией. В отличие от французских городов.

Ни один действующий или бывший мэр Берлина, в отличие от мэра Парижа Анн Идальго, не делал никогда откровенно проармянских и антиазербайджанских заявлений. Тут имеет смысл напомнить, что Анн Идальго, а также Ксавье Бертран (президент Совета региона О-де-Франс), Валери Пекресс (председатель регионального совета Иль-де-Франс), Бруно Ретайо (руководитель фракции Сената Франции "Республиканцы"), Кароль Дельга (председатель новообразованного регионального совета Окситании), Мишель Рубирола (первый заместитель мэра Марселя), Микаэль Делафосс (мэр Монпелье), Жанна Барсегян (мэр Страсбурга) подписали некий текст против организации COP29 в Азербайджане.

Цена ему - гяпиг в базарный день, но важно отметить, что мы не видели столь же антиазербайджанских шагов со стороны ФРГ. Мы не видели попыток кандидатов на пост канцлера ФРГ посещать оккупированные территории Азербайджана, тогда как кандидаты в президенты Франции такого рода попытки осуществляли. А еще, мы помним позорные резолюции Сената Франции, в том числе и о признании "независимости" так называемой "нкр". В Бундестаге такого рода позора не было, нет и, я уверен, не будет.

А еще, не было, нет и не будет ситуации, при которой армянская диаспора ФРГ панибратски называла бы канцлера ФРГ на армянский лад. Это я к тому, что президента Франции Эммануэля Макрона армянская диаспора этой европейской страны называет "Манвелом". Неспроста называет. Ведь, Макрон заявил однажды, что защищает интересы Армении лучше, чем премьер-министр РА Никол Пашинян. Никогда такой ереси не нес канцлер ФРГ. Потому и отношение к ФРГ в Азербайджане уважительное.

Чего не скажешь об отношении в Баку к ряду политиков, которые давно и беззастенчиво играют роль адвокатов страны-оккупанта, которая до сих пор не соглашается на возврат Азербайджану 8 наших сел.

Совершенно справедливо глава нашего государства выразил разочарование неадекватными заявлениями верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Прежде всего, эти его заявления не отражают никакой реальности и противоречат нормам международного права. Во-вторых, азербайджанская сторона расценивает эти заявления как завуалированную угрозу в адрес нашей страны. Так, Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава нашего государства подчеркнул, что все это является частью антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны в связи с якобы подготовкой Азербайджана к нападению на Армению. Действительно, Президент Азербайджана и иные официальные лица нашей страны многократно подчеркивали, что разговоры о планах по нападению Азербайджана на Армению являются ложью. Наша страна всегда была последовательна и принципиальна в отстаивании принципа территориальной целостности государств.

А кто тиражирует ложь? Именно армянская сторона. Вспомним, например, недавнее лживое и провокационное заявление, сделанное Николом Пашиняном в интервью телеканалу France 24 в Париже.

"Нападение Азербайджана на Армению весьма вероятно", - загодя и с весьма понятной целью изрек он очередную ложь. Как известно, в МИД Азербайджана оперативно ответили на нее, указав на то, что совсем недавно в Мюнхене, по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца состоялась встреча лидеров Азербайджана и Армении.

Так вот в ходе этой трехсторонней встречи Пашинян сидел и помалкивал про вероятность "нападения Азербайджана на Армению". Но сразу после Мюнхена Пашинян совершил вояж в Париж, чтобы получить инструкции от президента Франции Макрона. Вот после их получения и дал премьер-министр РА скандальное интервью телеканалу France 24, поставив тем самым в очень неловкое положение канцлера ФРГ, который попытался приложить усилия к достижению мира между Баку и Ереваном.

Совершенно очевидно, что Парижу мир между Азербайджаном и Арменией не нужен. Ему нужна новая война. И Боррель, который неоднократно делал лживые и провокационные заявления в адрес нашей страны, лишь является соучастником этого действа, которое может привести к трагедии. Азербайджан пытается ее не допустить. И сегодняшнее заявление Президента нашей страны Ильхама Алиева было очередным шагом в этом направлении. Вся ответственность за дальнейшее развитие событий теперь легла на Париж и Ереван. Азербайджан готов ко всему.