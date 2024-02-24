"Шариковщина" Пашиняна: традиции армянской лжи и лицемерия

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 рассказал, доверяет ли он Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. "Я считаю, что сама история наших отношений - это уже основа для глубокого недоверия. И нет смысла спрашивать у руководителя Азербайджана и у меня, доверяем ли мы друг другу или нет? Очевидно, что нет", - сказал Пашинян.

Это были слова откровенного политического лузера, который позволил сравнивать себя с одним из самых успешных политических деятелей на мировой политической арене. Со стороны Пашиняна это "шариковщина" в чистом виде. Полиграф Полиграфович, как известно, также позволял себе рассуждения о переписке Энгельса с Каутским. Но это было литературное произведение и вымышленные персонажи. А тут мы имеем дело с персонажем реальным, хоть и очень схожим с героем булгаковского романа.

Начну, впрочем, с экскурса в историю, который даст представление о том, стоит ли вообще доверять кому-либо из руководителей Армении. "В марте 1992 года Тер-Петросян заявил российской газете "Комсомольская правда", что полная автономия Нагорного Карабаха может быть "приемлема как для Карабаха, так и Азербайджана". Через два месяца после этого заявления мы захватили Шушу. Я говорил, что данное военное действие уже было подготовленным, а заявление озвучено всего лишь как компонент информационного обеспечения военных действий", такое сенсационное признание в сентябре прошлого года, на своей странице в Фейсбук сделал Левон Зурабян, который был "правой рукой" первого президента РА Левона Тер-Петросяна.

Это было признание в том, что перед военной операцией по захвату азербайджанского города Шуша в мае 1992 года власти Армении начали идеологическую подготовку, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение. Одного этого факта достаточно, чтобы понять, что никому из руководителей РА никогда нельзя верить. Там лжец сидит на лжеце и лжецом понукает.

И Никол Пашинян, который политически взращен именно Тер-Петросяном, является всего-лишь одним из таких лжецов, находящихся у власти в РА. Ему соврать и поменять свое мнение, точно так же как и озвучить провокационное заявление- что стакан воды выпить. Приведу конкретные подтверждения этих моих утверждений. Как известно, после "шашлычной революции" парламент Армении избрал Пашиняна на пост премьер-министра 8 мая 2018 года. И он, в своем выступлении перед парламентом РА, заявил, что его революция приведет к "признанию права Карабаха на самоопределение".

Провокация? Конечно. Ложь? Безусловно. Позже Пашинян заявил, что готов к переговорам, но только если в них будут участвовать руководители карабахской хунты. Все это никак нельзя назвать стремлением к миру с Азербайджаном. Но это была не последняя его провокация. Пашинян не раз затем посещал оккупированную Шушу, Ханкенди.

Он является автором провокационного заявления о том, что к "Карабах-это Армения и точка". Эту фразу, кстати, он повторил и после начала 44-дневной войны, в интервью ВВС. При этом, он же спровоцировал летом 2020 года войну в товузском направлении, целью которой было вовлечение ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт. И вот этот провокатор имеет наглость рассуждать о доверии к нему со стороны руководства Азербайджана?!

Да, Никол Воваевич, ради сохранения власти, готов озвучить любую чушь и ложь. Он заявил, по итогам 44=дневной войны, о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы, но РА продолжала финансировать и вооружать карабахских сепаратистов. При этом, 8 азербайджанских сел до сих пор находятся под армянской оккупацией. Вот вам и истинное лицо Пашиняна- мелкого прохиндея, не более того.

Добавлю, что он имеет устоявшуюся репутацию "капитулянта" в самой Армении. Вспомним в этой связи про недавно обнародованные данные опроса, проведенного представительством Gallup International Association. Опрос был проведен в конце января, но его результаты были опубликованы в минувший вторник. Так вот согласно исследованию, абсолютно не доверяют премьер-министру Армении 38,1% респондентов (в ноябре 2023 года таких было 35,5%), полностью доверяют Пашиняну 15,1% (в ноябре 20,4%).

При этом, в основном не доверяют Пашиняну 28,3% участников опроса (18,6% в ноябре), в основном доверяют ему 13,1% (13,2%). Затруднились ответить 4,6% респондентов (12,3%). Плачевные, но ожидаемые цифры. Которые доказывают, что в самой РА Пашиняну доверяет очень незначительный процент граждан страны. А теперь вспомните результаты состоявшихся недавно внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

На них победил Ильхам Алиев. За него проголосовало 92,12% пришедших на избирательные участки граждан нашей страны, а явка на выборах была очень высокой. В РА такой не было. Азербайджанцы проголосовали за действующего главу государства именно потому, что он всегда говорит правду. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел одержать исторические победы, восстановив суверенитет и территориальную целостность нашей страны, вопреки попыткам Франции и иных союзников РА, противостоять этому.

Именно поэтому нелепой является попытка Пашиняна рассуждать о его доверии к главе нашего государства и вообще как-то сравнивать себя с ним. Место Пашиняна- на свалке истории. Причем, исключительно армянской. Вопрос лишь в том, когда он там окажется. Замечу, что Пашинян ускоряет этот процесс, совершая новые провокации. В любом случае, его преемнику достанется крайне жалкое "наследство". Но это уже - итог правления политического прохиндея, которого к власти допустил армянский народ.