"Хромая утка" Никол Пашинян: сохранить власть, провоцируя войну

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в 12:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района, открыли огонь из крупнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тезекенд Дашкесанского района. Это была очередная провокация с армянской стороны. И снова, как это происходило ранее, в РА отрицают свою вину.

Да, Минобороны соседнего государства и на сей раз заявляет, что ничего не было. Но мы же помним, что это то самое ведомство, которое приучено врать всем и постоянно. В ходе 44-дневной войны этот их условный рефлекс был продемонстрирован во всей убогости МО РА, в итоге, запомнилось тогда отрицанием очевидных фактов поражения своей армии, а также фразами про "тактическое отступление".

Добавлю также, что до сих пор в РА не нашли и не наказали виновных в срыве достаточно долгой и настроившей на оптимистический лад фазы без провокаций и жертв. Да, долгий период спокойствия был пресечен выстрелом армянского снайпера, который ранил военнослужащего Государственной пограничной службы, солдата Парвиза Халилзаде. И премьер-министр РА Никол Пашинян истерично вопил по поводу того, что "военная полиция начала расследование".

При этом, он так и не дал ответа на простой вопрос - что на уничтоженном азербайджанской армией армянском посту делали боевики "Еркрапа". Что дает нам основания предполагать, что армянская сторона планировала использовать боевиков и террористов из "Еркрапа" для заброски на нашу территорию с диверсионными целями, которые, добавлю, являются частью новой большой войны, которую провоцирует Пашинян.

Самое забавное в происходящем - это то, что на сей раз он попытался обзавестись неким, как примитивно мыслит Никол Воваевич, "алиби". Он ведь отправился в Германию, чтобы принять участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности. Он туда не только Анну Акопян захватил, но и министра обороны РА Сурена Папикяна. Уверен, что Никол и Сурен будут вовсю вопить в Мюнхене, пытаясь традиционно лгать, обвиняя Азербайджан в своих провокациях и преступлениях.

Надежда Пашиняна состоит в том, что найдутся те, кто готов будет поддержать эту ложь. Мы же видели ранее, сколь циничны и беззастенчивы в тиражировании армянской лжи могут быть некоторые европейские чиновники. Например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Но Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно доказывал способность блестяще отстаивать истину, дезавуируя ложь армянского производства.

Глава нашего государства, который также будет участвовать в работе Мюнхенской конференции по безопасности, безусловно, готов к таким провокациям со стороны РА и их покровителей. Плюс, нужно понимать и то, что он приехал в Германию в новом статусе новоизбранного Президента Азербайджана, за которого свои голоса отдали 92,12% избирателей. На его фоне Никол Пашинян всегда выглядел жалко. Но ныне премьер-министр РА особенно ничтожен.

И это признают даже армянские политики. "Что касается Алиева, то он четко понимает интересы своей страны, в то время как лидер Армении заставил наших партнеров отвернуться от нас. Армения одна, а лидер РА имеет самую низкую репутацию, вокруг него собраны маргиналы, которые его не слушают и не понимают, а некоторые за это время накопили довольно много денег", - заявил политолог Ален Гевондян. Он же утверждает, что Пашиняну война нужна как воздух и вода.

Также добавлю, что 20 февраля в 16:30 на площади Свободы в Ереване состоится митинг. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил координатор движения "Вместе" Арам Саркисян. На митинге прозвучит требование о досрочной отставке Никола Пашиняна и всего правительства РА. Да, как уже предупредил член движения "Вместе" Эдгар Казарян, от митинга 20 февраля не следует ожидать решения всех проблем, но его сила должна стать основой для будущих политических действий, которые должны привести к отставке Никола Пашиняна.

По его словам, логика подсказывает, что Пашинян должен уйти добровольно, однако если этого не произойдет, решения должны приниматься независимо от его воли. По сути, это был ультиматум Пашиняну. И, наверняка, о нем услышали уже и в Мюнхене, куда Никол Воваевич прилетел в статусе "хромой утки". И именно этим его статусом объясняются все последние и будущие провокации с армянской стороны.

Пашинян банально пытается переключить внимание армянского общества на новую войну, которую он активно приближает. Азербайджан же всегда и четко заявлял, что хочет справедливого и прочного мира. И наша страна добьется его. С Пашиняном во главе РА или с кем-то иным, это уже без разницы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно доказывал способность достигать всех поставленных целей, вопреки существующим препонам.