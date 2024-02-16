Замкнутый круг для Никола Пашиняна: причины и последствия его провокаций

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, на состоявшемся в четверг заседании правительства РА, сделал целый ряд провокационных и лживых заявлений. Он попытался объять необъятное и одним махом обвинить Азербайджан во всем, что представляет собой полет фантазии этого популиста, про которого даже в РА говорят, как о необразованном временщике.

Да, у Пашиняна, как напоминают армянские СМИ, нет высшего образования и он очень сильно комплексует по этому поводу. Но тут имеет яркий пример сублимации комплексов неполноценности в страх потери власти. Собственно, с этими страхами Пашинян живет уже давно, начиная с 44-дневной войны, которую он сделал неизбежной и которую он проиграл, загнав не только РА, но и все мировое армянство в шок, грусть, истерику.

Мы прекрасно помним, как граждане Армении бегали по улицам Еревана в поисках Пашиняна после того, как он подписал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Естественно, что тогда он спрятался, а все удары на себя пришлось принимать Арарату Мирзояну. Который был жестоко избит в здании НС РА. И судя по его нынешним заявлениям в качестве главы МИД Армении, то избиение не прошло бесследно.

Что до Пашиняна, то он и далее совершал примитивные провокации, вынуждающие Азербайджан жестко на них отвечать. При этом, он и покровители РА не сумели воспрепятствовать полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Они были восстановлены в результате блестяще проведенной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Ясное дело, что после этого в огород Пашиняна полетели новые, увесистые булыжники. И только то очевидное обстоятельство, что метающие их оппоненты действующей власти являются персонажами, что давно и навсегда замараны в грабеже Армении, спасает Пашиняна от свержения. Но риск его растет едва ли не ежедневно. И вот мы уже видим, как началось "бегство крыс с тонущего корабля".

Да, в отставку подал министр экономики РА Ваан Керобян. Причем, он это сделал очень громко, написав соответствующий пост в соцсети Фейсбук. Ясное дело, что в ответ на столь громкий демарш Керобяна, началось давление на него. Он уже был вызван в Следственный комитет Армении, где ему будут "шить" уголовное дело. При этом, сам факт демарша крайне негативно скажется на рейтинге Пашиняна. Ведь Керобян был членом его команды и все обвинения в его адрес, ясное дело, стоит адресовать и самому Пашиняну.

И тут мы вспомним про недавно обнародованные данные опроса, проведенного представительством Gallup International Association. Опрос был проведен в конце января, но его результаты были опубликованы в минувший вторник. Так вот согласно исследованию, абсолютно не доверяют премьер-министру Армении 38,1% респондентов (в ноябре 2023 года таких было 35,5%), полностью доверяют Пашиняну 15,1% (в ноябре 20,4%).

При этом, в основном не доверяют Пашиняну 28,3% участников опроса (18,6% в ноябре), в основном доверяют ему 13,1% (13,2%). Затруднились ответить 4,6% респондентов (12,3%). И это не просто позорно низкий рейтинг Пашиняна. Это - объяснение всех его последних действий. Провокация на условной армяно-азербайджанской границе, в результате которой был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы солдат Парвиз Халилзаде- это результат пашиняновской провокации, в основе которой лежит его страх потери власти.

Он жаждет показать армянскому обществу, которое обвиняет Пашиняна в "капитулянтстве", нечто вроде "крутизны". Но Азербайджан дал жесткий ответ на эту провокацию и в итоге Пашиняну пришлось оправдываться за жертвы с армянской стороны. Признать свою вину в случившемся он не может. Поэтому и озвучивает обвинения в адрес нашей страны.

Эти обвинения вызывают насмешку и негодование даже среди армянского экспертного сообщества. Оно откровенно пишет о том, что провокация была устроена по приказу Пашиняна, который явно не ожидал столь жесткого ответа с нашей стороны. А это - прямой путь к еще большему падению рейтинга Пашиняна. Он вынужден всегда идти на поводу у требований толпы. А это, в свою очередь, прямой путь к новым провокациям и новым ответным действиям с нашей стороны.

По итогам которых рейтинг Пашиняна может упасть до критической отметки. Такой вот замкнутый круг получается для Никола Воваевича. И никакого иного финала для него не стоило ожидать. Попытки усидеть одновременно на нескольких стульях, потуги играть одновременно и "миротвоорца" и "реваншиста" приведут к краху. Причем, не только личностному. Сам проект под названием "республика Армения" уже находится под большим вопросом. И это признают слишком многие в стране, возглавляемой популистом и неучем.