Не играйте с огнем: предупреждение Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Состоявшаяся в среду церемония инаугурации Президента Азербайджана Ильхама Алиева еще долго будет главной темой не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Потому, что в последние дни произошло слишком много событий, доказывающих неготовность и нежелание Армении и ее зарубежных покровителей к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

Вначале достаточно долгий период спокойствия был пресечен выстрелом армянского снайпера, который ранил военнослужащего Государственной пограничной службы солдат Парвиза Халилзаде. Никто не осудил официальный Ереван за эту очевидную провокацию. Но мы услышали целый хор возмущенных после того, как последовал жесткий ответ с нашей стороны и был уничтожен боевой пост, откуда вчера были обстреляны азербайджанские военнослужащие ГПС.

Голосили многие, но наиболее циничным было заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он назвал "прискорбными" действия армянской стороны, попутно ляпнув про "несоразмерную" ответную реакцию с нашей стороны.Это был очередное доказательство того, что есть слишком много персонажей, готовых открыто поддерживать преступников, а не жертву преступления.

И именно этим обстоятельством объясняется позорное молчание со стороны так называемого международного сообщества, ведущих стран мира в ответ на провокацию с армянской стороны, имевшую место в день инаугурации Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Речь идет о том, что подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кельбаджарского района.

Это было продолжение политики провокаций, которой придерживаются Армения и ее зарубежные покровители. И это была очередная, большая ошибка с их стороны, на которую указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны. А может быть, кто-то наущал их и вовсе не выполнять эти обязательства", - заявил глава нашего государства.

Параллели, конечно же, напрашиваются более, чем очевидные. Мы же помним, как руководство РА планомерно совершало провокации , в итоге приведшие к 44-дневной войне. Это ведь премьер-министр РА Никол Пашинян спровоцировал боевые столкновения в товузском направлении летом 2020 года. Это он устраивал пьяный танцы в Шуше, он орал в Ханкенди про то, что "Карабах-это Армения и точка".Пашинян явно был уверен в том, что США и Франция, в первую очередь, не позволят Азербайджану дать отрезвляющий ответ на армянские провокации.

Он сильно ошибся. Ответ Азербайджана был таким мощным, что армянская армия перестала существовать, как боеспособная единица. Свыше 11.000 армянских военнослужащих дезертировали с поля боя.Флаг Азербайджана был поднят в великой Шуше, а Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление в ночь на 10 ноября. Позже, он не раз повергал самого себя, регулярно повторяя, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Правда, это не мешало ему и покровителям Армении продолжать финансирование и вооружение карабахских сепаратистов, не выполнять целый ряд пунктов трехстороннего заявления. В Баку не раз указывали на все это. Но в Ереване снова понадеялись на заступничество извне. И снова просчитались. Азербайджан осуществил блестящую однодневную анти-террористическую операцию, по итогам которой карабахская хунта заявила о самороспуске, ее бывшие руководители были арестованы и доставлены в Баку и над Ханкенди тоже был поднят государственный флаг Азербайджана.

Что произошло далее? Начались попытки осуждения Азербайджана, который "посмел" восстановить свои суверенитет и территориальную целостность, вопреки планам ведущих мировых держав. Тут во главе процессии шествует Франция, президент которой оказался банальным лжецом. Он неоднократно голословно обвинял нашу страну, но в итоге так и не нашел в себе смелости признать свою неправоту.Наоборот, Эммануэль Макрон продолжает осуществлять политику мелких пакостей.И именно в таком статусе, мелкого пакостника, он войдет в новейшую историю своей страны.

Но его усилия тщетны.Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что Карабах и Восточный Зангезур станут новой точкой опоры нашего экономического развития. Глава государства также сообщил, что в этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов. Он добавил, что утверждены генеральные планы более 100 городов и сел, во многих из них уже начались строительные работы.

И это был очень сильный ответ как армянским "реваншистам", так и их зарубежным покровителям. При этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал предельно четкое заявление: "Каждый, кому не лень, хочет заниматься этим вопросом. Идите и занимайтесь своими делами. Мы свой вопрос решили". И это правда. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, так и не дождавшись справедливости от ведущих мировых держав. А теперь, когда историческая цель достигнута, мы никому не позволим обесценивать нашу победу.На какие бы провокации не шли Армения и ее покровители.