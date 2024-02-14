История и будущее великих побед Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Милли Меджлисе прошла церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Выбор места проведения этой важнейшей церемонии являлся показательным. Глава государства подчеркнул, что парламент играет в жизни страны огромную роль, которая будет только расти. Вполне допускаю, кстати, что вскоре в Азербайджане будут объявлены внеочередные парламентские выборы и мы получим новый состав Милли Меджлиса- более подходящий для принятия законов в условиях поистине революционных реформ в нашей стране.

Да, именно ими, блестящими реформами во всех сферах жизни страны, запомнится новый президентский срок Ильхама Алиева. Реформы эти будут , как и все за что берется глава нашего государства, самыми успешными и прорывными на пространстве бывшего СССР. Фундамент для их осуществления закладывался давно, еще в период первого президентства Ильхама Алиева. Но были факторы, объективно мешавшие перейти к их повсеместному, решительному старту.

Главная из всех этих преград, конечно же, состояла в неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта, в оккупации 20% территорий нашей страны. И тут я хочу вернуться на более, чем 20 лет назад, чтобы напомнить заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 31 октября 2003 года, в его инаугурационной речи. Это были четкие месседжи азербайджанскому обществу и мировому сообществу.

"Самой тяжелой для нашей страны проблемой остается армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Вот уже долгие годы мы живем в условиях режима прекращения огня. К сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ, непосредственно занимающейся данным вопросом, пока остается безрезультатной. Мы все еще не теряем надежду. Мы надеемся, что сопредседатели более серьезно, с большой ответственностью займутся этим вопросом. Этот вопрос должен найти свое решение", заявил тогда Президент Азербайджана.

Да, он возлагал большие надежды на Минскую группу ОБСЕ, на ее способность и готовность добиться мирного и справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Президент Азербайджана стремился к миру всегда и на деле, а не так, как это делает руководство Армении сейчас, после военно-политического фиаско- вынужденно , фальшиво, на словах , а не на деле. И именно на них, на прежнем и нынешнем руководстве РА, на странах-сопредседателеях МГ ОБСЕ лежит вина за всю ту кровь, что была пролита во имя торжества международного права в ходе 44-дневной войны.

"Данная проблема может быть решена лишь на основе нескольких принципов, норм международного права: азербайджанские земли должны быть освобождены от оккупации, один миллион беженцев и переселенцев должны вернуться к родным очагам, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Азербайджан никогда не смирится с таким положением, с оккупацией своих земель. Все должны знать, что хотя мы выступаем за мир, не желаем возобновления войны и стремимся к мирному решению данного вопроса, тем не менее, наше терпение небезгранично. Азербайджан во что бы то ни стало освободит свои земли", заявил в своей инаугурационной речи в октябре 2003 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он реализовал все, что планировал. Он добился торжества исторической справедливости и международного права, вопреки планам Армении, мирового армянства и их покровителей из самых разных стран мира. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана восстановлены в полном объеме. Наш священный триколор реет над Шушой, Ханкенди, Лачином, Кельбаджаром, Физули.

Освобожденные территории стремительно восстанавливаются, вынужденные переселенцы возвращаются на родную землю. Вот так выглядит блестяще реализованная стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева- одного из немногих политических лидеров на мировой политической сцене, слова которого никогда не расходятся с делом, какие бы преграды на пути реализации этой стратегии не стояли.

"У Азербайджана должна быть очень сильная армия. Она должна быть способной решить все стоящие перед ней вопросы. Уверен, что экономический потенциал Азербайджана позволит сделать все возможное, чтобы наша армия отвечала самым высоким стандартам и могла решить все стоящие перед ней задачи", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей инаугурационной речи в 2003 году.

Как видим и это обещание им было выполнено. Азербайджанская армия ныне является одной из самых сильных, боеспособных в мире. Она сумела выполнить главную, поставленную перед ней задачу- освобождение всех оккупированных территорий от армянских захватчиков. Число великих побед нашей армии очень велико и все они добыты блягодаря стратегии Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Он же является творцом азербайджанского экономического чуда. Напомню, что в своей инаугурационной речи в 2003 году глава государства отметил, что в нефтяном фонде собраны средства на сумму 800 миллионов долларов. А теперь, давайте посмотрим на нынешние реалии. Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17 процентов и по итогам 2023 года составили 68,5 миллиарда долларов США. И процесс накопления этих резервов продолжается. Причем, попутно с сокращением внешнего долга Азербайджана и без того находящегося на очень низкой отметке, что позволяет нашей стране чувствовать экономическую и политическую независимость- крайне дефицитный в современном мире "товар".

И мы видим, что великие Победы Азербайджана, яркие и исторические достижения нашей страны не дают покоя армянским "реваншистам", мировому армянству и ряду стран, что преследует свои коварные и подлые геополитические задачи, пытаясь погрузить регион Южного Кавказа в новые войны.Но все их планы обречены на провал. Потому, что Президентом Азербайджана является Ильхам Алиев. " Клянусь защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!", заявил он в своей сегодняшней инаугурационной речи. И нет никаких сомнений в том, что он снова реализует все, что обещал, сделав Азербайджан еще сильнее, успешнее, счастливее.