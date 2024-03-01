Три законопроекта были рекомендованы на пленарное заседание парламента Азербайджана

Законопроекты, обсужденные на сегодняшнем заседании комитета (парламент) Милли Меджлиса по региональным вопросам, были рекомендованы на пленарное заседание парламента.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на состоявшемся сегодня заседании комитета на обсуждение были вынесены законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об объединении, функционировании, отделении и упразднении муниципалитетов" (первое чтение), законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" (первое чтение) и законопроект "О внесении частичных изменений в административно-территориальном делении Абшеронского района" (первое чтение).

"В законопроекте "Об объединении, функционировании, отделении и упразднении муниципалитетов" отмечается, что по решению Милли Меджлиса муниципалитеты с населением менее 3 000 человек (или менее 1 000 домохозяйств) объединяются между собой, принимая во внимание социально-экономическую ситуацию, историю и другие местные особенности, возникших в них в течение последних двух из четырех лет, минувших с последних муниципальных выборов в Азербайджане.

В законопроекте "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Абшеронского района" предлагается назвать новый населенный пункт, построенный на административной территории Абшеронского района, поселком "Шафаг".

После обсуждений законопроекты были рекомендованы на пленарное заседание парламента.

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