Делегация Народного собрания Болгарии почтила память шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Димитровым Желязковым 4 марта посетила Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены делегации почтили память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Делегация полюбовалась панорамой нашей столицы с самой высокой точки Баку. Она была проинформирована об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе благоустройстве и строительных работах.

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