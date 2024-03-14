Россия готовит жесткий ответ Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете американского аналитического центра Института изучения войны.

Сообщается, что Армения продолжает дистанцироваться от России. Кремлевские эксперты отмечают, что Запад шантажирует Ереван, чтобы тот дистанцировался от Москвы.

Следует отметить, что Институт США некоторое время назад написал, что "попытки отойти от России обойдутся Пашиняну очень дорого".

Напомним, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 6 марта сообщил журналистам, что его страна направила в Москву официальный запрос относительно вывода российских солдат из аэропорта "Звартноц". Это стало одним из последних шагов в череде антироссийских мер и заявлений Еревана.

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