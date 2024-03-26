Французы приехали лицезреть "демократию" по-армянски

Автор: Мехти Ахмедзаде

25 марта проармянские депутаты парламента Франции, в частности и Анн-Лоуренс Петель, которая часто любит блеснуть умишком, посетили Ереван. Петель написала в своим профиле в соцсети "Х", что это первый день визита французско-армянской дружественной группы и вместе стороны "подтвердили поддержку Францией армянской демократии и желание углублять сотрудничество".

Очевидно, что скоро посыпется череда очередных антиазербайджанских заявлений, толку от которых, как всегда, не будет.

Впрочем, одно уже появилось - Петель встретилась с добровольно ушедшими с территории Азербайджана армянами и в крокодильих слезах описывает их в качестве беженцев, повествуя, как они якобы убегали от азербайджанских бомбежек, да и вообще еле унесли ноги. Мол, нужно вводить санкции против Азербайджана и возвращать армян на "свои родные территории", на "свою родину".

То, что это никогда не была армянская земля, мадемуазель Петель не интересует. Так же как и не интересует то, что ушедшие армяне 30 лет назад вырезали и убивали азербайджанцев, проживавших в Карабахе. Те, кто выжил, смогли остаться в живых только потому, что не взяли с собой ничего. Даже обувь. А как уезжало из Карабаха армянское меньшинство? Спокойно, в своих автомобилях, собрав все свои вещички. Никто по ним не стрелял, никакие бомбы в них не летели. Видео легко можно найти в интернете. Азербайджан дал армянам выбор - оставаться или уйти. И дал время, если выбором было последнее.

Так что никакие это не "родина" армян. Это суверенные азербайджанские территории, которые были под оккупацией в течение десятилетий и теперь законные хозяева сюда вернулись. Дома, в которых жили эти армяне - тоже азербайджанские и наши вынужденные переселенцы скоро вернуться в свои родные края, сколько бы ни горели от злости противники восторжествовавшей справедливости.

Хочется также обратить внимание на один момент в этом смазливом посте Петель, с которого мы начали. "Демократия" в Армении. Простите, что? Буквально на днях, до визита Петель и ко. в Армению, Пашинян инициировал очередную чистку - полиция и спецслужбы задержали больше 20 человек, которые, по словам Еревана, планировали мятеж и захват власти.

Незаконные аресты, применение полицией грубой силы, а также преследование оппонентов премьера - все это дела обычные в Армении, которую, можно сказать, насильно представляют демократической страной. Но этим тут никогда не пахло и не будет пахнуть. Многочисленные отчеты тому свидетельство. Армения грубо нарушает права человека, а западные круги, в первую очередь Франция молчат.

Поэтому что бы сегодня и завтра ни вякала кормящаяся с армянских рук мадам Петель, сколько бы ни вешала она лапшу на уши людям, все сказанное ею всегда останется бредом сивой кобылы. Интересно, думает ли она, как смешно они выглядят со стороны? Размышления мадам Петель не только абсурдны, но и их слушать никто не собирается, сколько бы она ни кричала во имя армянства, ради армянского коньяка.