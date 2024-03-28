В этом году сотрудники СГБ отмечают профессиональный праздник в период полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Вызывает гордость то, что сотрудники СГБ, которые постоянно строят свою деятельность на принципах преданности Родине, постоянно сохраняют несокрушимые традиции, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в данных органах, в этом году отмечают профессиональный праздник именно в то время, когда азербайджанский народ, будучи победителем, испытывает гордость за то, что территориальная целостность и суверенитет страны полностью восстановлены.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

"Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников органов безопасности Азербайджана, ветеранов, чьей главной миссией и целью является защита независимости, конституционного строя, территориальной целостности страны от внешних и внутренних угроз, по случаю 105-летия со дня ее создания, желаю новых достижений в их достойном служении Родине!

Мы заверяем Верховного главнокомандующего и наш народ, что персонал СГБ будет и впредь круглосуточно работать в направлении достойного выполнения возложенных задач и обязанностей, защиты национальных интересов и обеспечения безопасности нашего государства и наших граждан, мобилизуя для этого все свои возможности", - говорится в статье А.Нагиева.

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