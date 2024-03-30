У антиазербайджанского «пула» в России мало шансов

Раскачать межнациональный мир в Российской Федерации всегда было выгодно врагам России. Это очень чувствительная тема. Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, в которой на протяжении многих веков бок о бок живут разные народы. И, конечно, для тех, кто хотел бы нарушить стабильность в России, эта тема является некой платформой, на которой постоянно устраиваются провокации.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

"Мы это наблюдали в различные периоды, во время разных кампаний. Был период в 90-е, когда эта проблема ощущалась очень остро. Но тогда была совсем другая страна, сложно было контролировать эти процессы. Национальные чувства в период после развала Союза были очень обострены, и очень легко было манипулировать сознанием народа. Сейчас же ситуация в этом плане более благоприятная. Мы постоянно видим, что и Президент России, и истеблишмент на самом высоком уровне говорят постоянно о том, что Россия - это многонациональная страна и неприемлемо здесь поднимать национальный вопрос. Национализм в России не должен пускать корней. Думаю, все эти вопросы находятся на контроле на очень высоком уровне", - сказала Кадырова.

Что касается того, если ли в сегодняшней ситуации шансы у антиазербайджанского "пула" в России, то, как заметила наша собеседница, раскачивать антиазербайджанскую тему эти силы не переставали и будут продолжать делать это всегда. Но нельзя не заметить, что в последнее время негативная пропаганда касательно Азербайджана идет в России на спад. Потому что на самом высоком уровне неоднократно озвучивались определенные тезисы, отметила эксперт.

"Сейчас между Россией и Азербайджаном очень теплые взаимоотношения, которые строятся на доверии и взаимопонимании двух лидеров. И мне кажется, как бы антиазербайджанский "пул" не старался, какие бы шаги не предпринимал, ожидаемых результатов не будет. Конечно, вбросы могут быть, и на них нужно реагировать, нужно своевременно купировать такие вопросы. Но в целом, считаю, азербайджанской диаспоре, азербайджанцам России опасаться нечего. На мой взгляд, все вопросы, касающиеся Азербайджана, для РФ уже закрыты и все предельно ясно", - сказала наша собеседница.

Говоря о ситуации в целом, Саадат Кадырова отметила, что она, конечно, напряженная, и главное сейчас - не поддаваться на провокации. По словам эксперта, в 90-х ей приходилось быть свидетельницей националистических взрывов и действий различных группировок. Тогда это носило масштабный характер, но сегодня люди не поддаются на подобные провокации.

"Обратите внимание, что многие в соцсетях, по телевидению говорят о том, что это неприемлемо, что национальный вопрос совершенно не при чем. То есть какой-то озлобленности к мигрантам нынешняя ситуация не вызвала. Слышала о нескольких случаях, когда кто-то совершал нападения, называя это актом мести. Но эти случаи не носят массового характера, в целом ситуация контролируема. Народ понимает, что к чему, и это радует.

Азербайджан для Россия и для мирового сообщества - это паритетный партнер. Партнер с определенным статусом, статусом страны, у которой есть сильный лидер. Азербайджан пользуется в России уважением и признанием. Очень много людей ездят из России в Азербайджан, он полюбился многим как страна, в которой каждый чувствует себя защищенным. Россияне видят, какие доброжелательные люди живут в Азербайджане. Кроме того, многие там говорят на русском языке и гости не чувствуют себя чужими. Должна сказать, что 44-дневная война сыграла тут важную роль. Даже те, кто никогда не интересовался, что это за страна Азербайджан, начали собирать информацию и сделали для себя выводы о том, насколько он интересен. С этой точки зрения, у антиазербайджанского "пула" в России шансов против Азербайджана очень мало", - подчеркнула директор павильона "Азербайджан" ВДНХ.

Лейла Таривердиева