Газах: Граница отчаяния

Нижеприведенная статья вышла в 1990-м году в газете "Бакрабочий". В статье описываются события, произошедшие в селе Баганис-Айрым Газахского района от лица российского офицера.

На Газахском автовокзале ко мне подошла старая женщина, схватила за рукав куртки. Глядя печальными, полными слез глазами, она что-то с горечью и болью говорила на своем языке, кивала в такт словам седой головой.

Я смущенно и растерянно улыбался, пока на выручку не подоспел пожилой азербайджанец:

- Не сердись, командир, у нее недавно внука убили. На тех, кто это сделал, была похожая форма...

Он с силой освободил мою руку, обнял женщину за плечи, стал уговаривать.

Уходя, я не смог не оглянуться. Продолжая плакать, женщина плюнула мне вслед...

Несмотря на то, что в последние дни название этого небольшого азербайджанского городка не сходит со страниц центральных газет, внешне жизнь в нем выглядит вполне обычной. Так же бесшабашно носятся по дорогам на велосипедах мальчишки, так же не спеша прогуливаются молодые парочки, торопятся на работу люди. Может быть, лишь немногим больше собирается по вечерам на перекрестках мужчин, чтобы обсудить наболевшие проблемы, да громче, чем обычно, спорят в чайхане старики.

Но спокойствие это обманчиво...

Газахский район Азербайджана граничит сразу с двумя районами Армянской ССР - Ноемберянским и Иджеванским (от самого Газаха до них восемь, от силы двенадцать километров по прямой). С давних пор жили здесь люди мирно, по-соседски, и само слово "граница" существовало в их сознании, скорее всего, как пустой звук, досадная формальность, нужная лишь топографам да синоптикам.

Многое изменилось с тех пор. Пунктир на карте теперь делит не только земли двух республик. Непреодолимой стеной вырос он на пути взаимопонимания и доверия, добрососедских чувств двух народов.

Вот уже несколько лет жители пограничных сел живут в постоянном страхе, ожидании самого худшего. Не бывает недели, а то и дня, чтобы где-нибудь не гремели взрывы, не раздавался треск автоматных очередей, не захватывались заложники, не совершались поджоги...

По-разному называют люди происходящее. Кто конфликтом, кто противоборством, но все чаще и чаще в очередях и на базарах, на митингах и в высоких кабинетах режет слух страшное слово "война".

Не сразу решались произнести его люди. Были надежды, что страсти улягутся, все образуется и будет по-старому, мирно. Но появились слова "беженец", "перестрелка", "заложники"...

Их, к сожалению, вспомнили не случайно. А самое страшное, что для очень многих эти слова ассоциируются с перестройкой.

И вот теперь - "война"...

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ. "В ночь с 23 на 24 марта 1990 года, около 2 часов 30 минут, с применением минометов, автоматов, карабинов был начат обстрел села Баганис-Айрым Газахского района. Обстрел продолжался до 6 часов утра.

В 6 часов утра по сигналу ракеты белого цвета вооруженные огнестрельным стрелковым оружием армянские боевики в форме военного образца ворвались в село. Жители Баганис-Айрым, чтобы избежать истребления, вынуждены были в спешном порядке покинуть свои дома. Вслед за первой группой "боевиков" в село зашла вторая, которая выгоняла со дворов скот, принадлежащий местным жителям, выносила из их домов имущество.

Третья группа поджигала дома, и делала это следующим образом: в село въехал бензовоз на шасси автомашины "Урал", из него ведрами брали бензин и обливали дома, а затем поджигали.

Не успевшие вовремя покинуть село шесть человек были убиты и сожжены. Среди погибших две молодые женщины - 30 и 23 лет, двухмесячный ребенок мужского пола.

Число жертв могло быть гораздо больше. Избежать этого помогли самоотверженные действия двух работников Газахского РОВД, один из которых - Мамедов Меджид Октай оглу, 1945 года рождения при исполнении своего служебного долга, был убит.

Общее число жертв составляет 7 человек, сожжено 11 домов. В настоящее время в селе никто не проживает.

(Из справки, составленной по рассказам очевидцев).

Начальник Газахского РОВД полковник милиции А.Гасанов показал мне видеофильм, снятый через несколько часов после гибели села Баганис-Айрым. Признаюсь честно, мне, прошедшему Афганистан, было страшно.

Страшно видеть старика, ползающего на коленях по пепелищу и собирающего в ведро обугленные куски тела своего брата. Женщин с перерезанным горлом, младенца размозженной прикладом головой.

В мозгу непрерывным роем проносились соответствующие образы: Хатынь, Орадур, Лидице. Но поставить с ними в один ряд маленькое азербайджанское село Баганис-Айрым я не мог. Ведь там чудовищные преступления творили немецкие фашисты, а здесь - свои...

Одна мысль не давала мне покоя: как на семьдесят третьем году советской власти стало возможным такое? И чем дальше я думал, тем яснее видел, что все годы мы упорно и планомерно к этому шли, самонадеянно игнорируя национальную проблему.

Но, очень похоже, что и сейчас в этом вопросе у нас полный "застой". Иначе чем объяснить, что вот уже несколько лет не решена проблема Нагорного Карабаха?

Все решаем экономические проблемы, как бы быстрее наесться до отвала и построить новое светлое завтра, а вокруг гремят выстрелы, гибнут люди. При таком странном параличе власти скоро можно остаться без строителей.

Далеко ходить за примерами не надо. Я своими глазами видел копии телеграмм, которые, начиная с первого марта, отправлял в МВД Баку и Москвы полковник А.Гасанов. Все они заканчивались примерно одинаково: "Считаю целесообразным введение в пограничные села внутренних войск". Ответа ни на одну из них не было...

Вот почему время от времени у здания Газахского РОВД проходят многотысячные митинги, на которых люди требуют одного: "Оружия!". Логика ясна: если их не хочет защищать власть, то они будут это делать сами.

Подумав чуть дольше, понимаешь еще и такое: не получив оружия по-хорошему, они скоро начнут его забирать "по-плохому". Что тогда?

Хотя и с трудом, но страсти пока удается потушить, контролировать обстановку в городе. Но надолго ли?

Люди устали жить в прифронтовой зоне, быть в постоянном напряжении, отчаянии. Они не верят словам.

Они уже не верят ни во что, И каждый день приносит с собой новые волнения и тревоги.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ. "Расследованием по делу установлено, что в село Воскепар Ноемберянского района Армянской ССР 20 марта 1990 года прибыла группа "боевиков" в составе 14 человек, вооруженных автоматами, на машинах "УАЗ" "скорая помощь". Главарь - по имени Чауш.

Их казарма расположилась на первом этаже сельской школы. С прибытием "боевиков" обстановка в Газахском районе резко обострилась.

23 марта у села Бархударлы обстреляна группа пастухов, один из которых Мамедов Магомед Вели оглу, получил огнестрельное ранение.

24 марта. Нападение на село Баганис-Айрым. В тот же день около 14 часов на границе сел Ашагы-Аскипара Газахского района Азербайджанской ССР и Воскепар Ноемберянского района Армянской ССР была обстреляна автомашина "Жигули" ВАЗ-2103 с тремя азербайджанцами. Все пропали без вести. По свидетельству очевидцев - расстреляны.

25 марта. Подрыв участка шоссейной дороги Иреван-Газах.

26-27 марта. Обстрел с Бархударлы, Бала-Джафарли Газахского района.

21-29 марта. Обстреляно село Алибейли.

29 марта. Около 20 часов между селами Аббасбейли и Мазам из засады обстреляна из автоматов машина следственно-оперативной группы МВД СССР, оборудованная опознавательными знаками. Дорога заранее была загромождена камнями.

(Из справки о преступлениях, совершенных в Газахском районе на межнациональной почве).

Список этот можно продолжать бесконечно, если не принять самых решительных мер. Пора, наконец, понять, что демократия - не вседозволенность.

А до тех пор некоторые задержанные группами спецназ армянские боевики будут высказываться в таком духе: "Рано или поздно эта империя развалится. Нам надо расширять свои земли".

К слову, пойманы боевики были с поличным. У них обнаружили два миномета и тридцать мин. По предварительным данным специалистов, осколки мин, обнаруженные в Баганис-Айрым, полностью идентичны захваченным у боевиков.

И что, справедливость восторжествовала? Как бы не так!

Боевики были переданы Ноемберянскому РОВД, откуда их отпустили с миром, даже не сделав никаких записей.

Не слишком ли рано некоторые посчитали "империю" разваленной? Да нет, судя по происходящим в районе трагическим событиям, - в самый раз.

Вот почему, несмотря на договоренность о создании вдоль границы пятикилометровой зоны, армянские боевики продолжают вооруженными разъезжать на машинах, устанавливать наблюдательные посты, налаживать связь, создавать склады и базы. Об этом мне рассказал начальник войсковой оперативной группы МВД СССР полковник В.Нагирный. И, извините за грубость, плевали они на разные призывы, обращения и "чрезвычайные постановления",

Пора называть вещи своими именами. Мне, как человеку военному, давно понятно: люди, которые объединены в подразделения, вооружены, одеты, обучены, имеют четкую структуру подчинения, связь и надежный тыл, - никакие не боевики. Это самые настоящие солдаты так называемой "армянской национальной армии", о создании которой постоянно твердят местные правые ура-патриоты. А если создана армия, значит, должна быть и война.

Я далек от мысли, что ввод внутренних войск в пограничные села решит накопившиеся проблемы.

Во-первых, в каждом селе роту не разместишь. Только в Газахском районе таких сел восемнадцать, причем пять из них практически с четырех сторон окружены армянской территорией. Половина, правда, уже пустует.

Во-вторых, неужели опять "козлами отпущения" окажутся Ивановы да Петровы, которые найдут вечный покой в неродной земле?..

Но что-то делать все равно надо!

Мне кажется, пора на деле осуществить конституционное право граждан на защиту. Прекратить бесплодные увещевания, просьбы, уговоры и призывы к совести, которые в нашей стране почему-то называются "политические методы".

Должна же, наконец, восторжествовать законность, о которой забыли, строя правовое государство. Без нее можно построить только песочный замок, который разрушит первая же волна прилива.

В качестве первой необходимой меры, до окончательного решения вопроса, предлагаю немедленно покончить с кровопролитием. Сделать это можно так: создать мобильные рейдовые группы добровольцев, которые будут осуществлять жесткий контроль за соблюдением договоренности о пятикилометровой зоне. Кто в ней задерживается с оружием, расстреливается на месте. "Гуманистов", которые против этого, приглашаю в кабинет начальника Газахского РОВД, пленка с видеофильмом еще там.

Если мы это сделаем, может быть, люди перестанут жить в отчаянии, вернутся в отцовские дома, будут подрезать и окучивать виноградную лозу - весна ведь!

И, как и раньше, зацветет виноград, нальются тугим янтарным соком все его гроздья. Все до единой.

О. ЧЕТЕНОВ, старший лейтенант гвардии