Азербайджанскому народу пришлось многое перенести, но мы не живем ненавистью

В истории любой страны и любого народа есть трагические страницы. К сегодняшнему развитию народы мира шли трудным путем. Это естественный процесс формирования человеческой цивилизации. Наша планета это далеко не рай, и законы, царящие на ней, далеко не всегда справедливы и гуманны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милии Меджлиса Новруз Аслан.

Армянские националисты за последние более чем сто лет не раз прибегали к истреблению азербайджанского населения региона. Я не говорю об армянской нации в целом, я говорю об определенной прослойке, исповедующей идеологию ненависти. Эти силы в 1918 году истребляли мусульманское население во многих частях Азербайджана. Моя бабушка была свидетельницей тех событий, ей с семьей чудом удалось выжить. Истребление азербайджанского населения шло в Баку, в Губе, в Исмаиллы, в Шамахы и других районах. Кстати, в Губе в тот период дашнаками были вырезаны и тысячи евреев. Все это доказано неоспоримыми фактами. Геноцид 1918 года это процесс, охвативший немалый отрезок времени. Начались события в марте, но продолжались практически до осени, пока в сентябре Кавказская исламская армия не пришла на помощь Азербайджану.

Мы никогда не забывали о событиях марта 1918 года. Но мы не зацикливались на мести и ненависти, мы жили прекрасными идеями дружбы народов, соответствующими менталитету азербайджанского народа. Наш менталитет устроен так, что мы всегда стараемся искать позитивные и рациональные зерна во всех процессах.

К сожалению, азербайджанскому народу пришлось очень многое пережить с начала прошлого века. Азербайджан всегда был лакомым куском, и очень многим хотелось устанавливать здесь свое владычество. Причем, положившим глаз на наши земли всегда хотелось заполучить их без коренного населения. Но наш народ все это прошел, с честью преодолел все трудности и сегодня является полноправным хозяином своей страны. Сохранить честь, достоинство и не утратить человеколюбия в таких ситуациях - это умение, которое не каждому дано. Мы пережили геноцид 1918 года. Это был один из страшнейших периодов в нашей истории. Но мы выстояли, не обозлились, не сделали месть составной частью своей идеологии. В чем причина? Наверное, дело в высоких идеалах азербайджанского народа. Не хочу показаться высокомерным или человеком, слишком превозносящим достоинства своей нации, но это именно так. Кто-то воспринимает это как слабость. Я же это воспринимаю, как очень рациональный подход, направленный на достижение лучшего будущего и построение лучших взаимоотношений. Ненависть и месть еще никому не помогали строить хорошее будущее.

Да, конечно, прошлое должно быть уроком. И Азербайджан, несомненно, извлек уроки из страшных событий марта 1918 года. Так же, как сделал нужные выводы и из истории последних тридцати пяти лет. Но свое настоящее и, тем более, свое будущее он не строит на ненависти или чувстве мести. Не потому что готов простить и забыть, а потому что жить ненавистью это нечто, противоречащее нашему менталитету.

В Азербайджане всегда спокойно относились к своему прошлому, наш народ не хранит в генетической памяти ненависти за сотворенное против него зло, он исходит не из прошлого, а из настоящего. То, что было в прошлом, забывать нельзя, но нельзя также строить негативное будущее на основе трагичных событий прошлого. О своем прошлом следует знать, но также следует помнить, что оно уже ушло. Оно в той или иной мере повлияло на наше настоящее, будущее же строится только здесь и сейчас. Постоянно оглядываться назад, значит, упустить имеющиеся сегодня возможности. Это беда наших соседей. Они живут прошлым, причем, во многом надуманным, и пытаются строить на его основе свое будущее. А это невозможно.

Азербайджан, считаю, показывает себя очень креативно и прогрессивно. Если народы мира будут помнить о всех тех войнах, что были в прошлом, о всех тех бедах, которые приносили друг другу, представьте, во что превратится человеческая цивилизация. Возьмем Европу. На протяжении истории населяющие ее народы вели кровавые войны друг с другом, захватывали земли, уничтожали друг друга. А посмотрите, как сегодня объединилась Европа. Европейские страны оставили ненависть в прошлом и строят отношения, исходя из реалий, делают расчет на перспективу.

Некоторые обвиняют Азербайджан в правовой неграмотности, считая, что он мог поднять на международном уровне вопрос геноцида 1918 года, добиваться для себя преференций, как добивается этого Армения на теме надуманного "геноцида армян". Но это демагогия. Во-первых, если сегодня, при нынешней силе и авторитете Азербайджана, при наличии у него союзников и неопровержимых доказательств преступлений Армении нам приходится прилагать огромные усилия для продвижения своей правды, представьте, как трудно было бы добиваться международного осуждения дашнаков за события 1918 года, когда молодая Азербайджанская Демократическая Республика была окружена врагами. Во-вторых, вскоре после геноцида, Азербайджан был советизирован и семьдесят лет находился в составе СССР. Все эти годы мы, как толерантный народ широкой души полагали, что живем в дружной многонациональной семье, где все равны и все друг другу братья. Хочу подчеркнуть, что идея дружбы народов была очень правильной, очень прогрессивной. Жаль, что не все ее воспринимали правильно, о чем мы узнали только в конце 80-х годов.

События марта 1918 года это серьезный пласт нашей истории, который, на мой взгляд, требует более углубленного изучения, может быть, даже силами специально созданной для этих целей научной структуры. Те события нужно оставить историкам. А что касается последствий армянской агрессии, ходжалинского геноцида и огромного ущерба, нанесенного нашей стране армянской оккупацией, это уже задача для юристов. Сегодняшний Азербайджан силен и авторитетен и может добиваться справедливости и требовать своих прав согласно международным нормам и законам.

Обратите внимание, пока Азербайджан, пострадавший от агрессии и оккупации, проявляя терпение и миролюбие, говорил о мире, Армения начала забрасывать международные инстанции исками против нашей страны. Это безумие, но в нашем мире все возможно. Честно скажу - я ничему больше не удивляюсь. Даже тому, что Никол Пашинян еще и пытается торговаться с Баку, угрожая ему этими исками. Он не понимает, что Азербайджан ответит Еревану на эти спекуляции в десятикратном размере.

В интересах Армении было бы прекратить выдвигать претензии Азербайджану в международных судах. Азербайджан сегодня настолько силен, что с ним невозможно уже разговаривать в прежней тональности. У нас сформировалась высокоорганизованная и высокообразованная элита, мыслящая новыми категориями. Руководство страны знает, как и с кем разговаривать, умеет находить выходы из любых ситуаций. Разговаривать с Баку на том языке, на котором внешние игроки пытались говорить с ним в прежние времена, уже невозможно.

Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, что мы готовы к любым трудностям, к преодолению любых препятствий и вызовов, которые могут возникнуть на пути нашего развития. За тридцать лет армянской оккупации нам не раз задавали вопрос, почему мы не обращаемся в международные судебные инстанции с исками против Армении. Почему? Потому что мы прекрасно знаем этот мир. Мы знали, какой будет реакция этих инстанций на наши иски и какие решения будут вынесены. Эти решения не были бы в нашу пользу. Двойные стандарты сохраняются и сегодня, но ситуация после Второй карабахской войны в корне изменилась. Армения, подавая иски против нас, не осознает, что загоняет себя в капкан. Если армяне подадут иск в Международный суд и выиграют дело, это станет прецедентом и лишит эти инстанции возможности отклонять иски Азербайджана и продолжать придерживаться односторонней позиции. То, что армянские иски будут удовлетворяться, я лично не сомневаюсь. Хотел бы ошибиться, но мы знаем, в каком мире живем. Но в конечном итоге армянская сторона окажется в той яме, которую вырыла сама же для нас.

Я приветствую институализацию наших новых подходов к истории. В частности, считаю очень правильным шагом создание Общины Западного Азербайджана, подготовку соответствующих передач, фильмов, публикаций. Эта работа должна идти по нарастающей. Противная сторона это видит и начинает нервничать. Президент не раз говорил, что мы должны не только защищаться, но и атаковать. Атака дает большие тактические и стратегические превосходства. Наших противников очень беспокоит, что мы не стоим на месте, а действуем. Причем, действуем по самым разным направлениям. Например, сегодня азербайджанские флаги поднимают на акциях против французского неоколониализма на так называемых заморских территориях Франции. Можно было бы представить подобное до 44-дневной войны?

Чтобы образумить наших противников, нужно действовать. Глава государства совершенно прав - нужно атаковать. А когда противник поднимет белый флаг, мы еще подумаем, останавливаться или нет. Нам есть что сказать, история на нашей стороне. Если мартовский геноцид 1918 года это давняя история, то последствия преступлений армянских националистов против нашего народа в новейшей истории - налицо. Чтобы говорить о них, не нужно копаться в архивах, достаточно просто приехать в Агдам или увидеть массовые захоронения, обнаруживаемые на освобожденных территориях. Эта правда слишком ясно видна, и это многим не нравится. Должен сказать, что не раз замечал в последнее время, как зарубежные политики и парламентарии реагируют на наши слова о разрушенных армянами городах, вандализме и других преступлениях оккупантов. Они морщатся так же, как когда-то гримасничали при упоминании о 20 процентах оккупированных территорий Азербайджана. Им не хочется этого слышать, им надоело, зато они терпеливо выслушивают жалобы наших соседей и с готовностью голосуют за них в своих парламентах.

Можно ли отворачиваться от последствий армянской оккупации? Ведь это земля, на которой веками жил наш народ. Это земля, на которой была пролита невинная кровь. Это города и села, превращенные в руины, это разрушенные памятники и могилы. Как можно отворачиваться от этой проблемы?

Мы не ждем ответов на эти вопросы от тех, кто отворачивается от наших трагедий. Потому что, повторюсь, мы хорошо изучили этот мир. Но Азербайджан уже сломал многие установленные на мировой арене правила, и он еще докажет, что справедливость это не пустой звук.