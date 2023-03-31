Главный урок марта 1918 года: Азербайджан не имеет права быть слабым

Никто из нас не хочет, чтобы его дети и внуки пережили то, что пришлось пережить нашему поколению в конце прошлого века, что пережили наши предки в 1918 году. Поэтому надо помнить. Помнить это не значит жить ненавистью, это значит не допустить повторения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов.

105 лет назад в мире происходили события, приблизительно схожие с теми, что имеют место сегодня. Имею в виду Первую мировую войну, по итогам которой начался раздел интересов и сфер влияния между ведущими империалистическими странами и монархиями. Часть этих империй и монархий пала, в том числе Российская, Австро-венгерская. Очень сложный период переживала Османская империя, которая в конечном итоге тоже прекратила существование.

В этот период использовались различные террористические и националистические организации. Одной из наиболее значимых для европейских, американских и российских игроков на территории Османской Турции и Кавказа были дашнаки. Эта партия обладала большим опытом вооруженной борьбы, агрессии и террора.

К сожалению, на тот момент азербайджанский народ еще не имел государственности. У нас не было ничего из того, что имели армяне - ни мощной внешней поддержки, ни большого количества оружия. У нас не было политико-террористических организаций вроде Дашнакцутюн, потому что это претит нашему менталитету. У нас не было организаций, способных эффективно противостоять армянской агрессии. Была секретная контртеррористическая организация Дифаи, сформированная в целях противодействия дашнакам. Но она не могла выполнять такие масштабные задачи, как защита территорий.

На фоне свержения в 1917 году монархии в России началось массовое бегство с турецкого фронта в направлении Азербайджана воинских подразделений большевиков, среди которых было много дашнаков. У большевиков и дашнаков были общие планы, и одним из основных был захват и взятие под контроль богатых территорий Азербайджана и, в первую очередь нефтяного Баку и прикаспийских регионов. Как известно, для армянских националистов любой захват это обязательно физическое уничтожение или изгнание коренных народов. За последнее столетие было много фактов, когда внешние игроки, желая взять под контроль природные богатства и стратегически важные точки Азербайджана, выполняли эту задачу руками армянских бандформирований. У армян же всегда была своя цель - тотальное физическое истребление других народов и заселение их территорий.

Поэтому основным уроком марта 1918 года, на мой взгляд, является следующее: нам нельзя быть слабыми. Малейшая слабина, децентрализация, смута дорого обходятся азербайджанскому народу. Так было не только в 1918 году. Эта же ситуация повторилась в период распада СССР, когда армянская сторона на фоне передела сфер влияния в нашем регионе воспользовалась этим для геноцида азербайджанцев и оккупации наших территорий. Нам следует помнить эти уроки и всегда иметь в виду, что мы больше не можем позволить себе быть слабыми.

К сожалению, принципиальных изменений в создании армняства за прошедшие 105 лет не наблюдается, потому что не меняется нарратив. Армянскому народу все эти годы продолжала преподаваться специфическая историческая концепция, согласно которой армяне являются самым древним и цивилизованным народом, вынужденным жить среди кочевников и варваров в лице турок и азербайджанцев, которых надо обязательно уничтожать и изгонять, и освобождать от них территории. Этот чисто расистский нарратив, помноженный на идеи нацистской концепции Гарегина Нжде и других армянских деятелей, к сожалению, дает очень горькие плоды в сознании все новых и новых поколений армян. Каждое поколение, в том числе нынешнее, представители которого становятся политиками, военными, государственными чиновниками, растет на этой концепции. Плюс ее продвигает армянская церковь, а спонсирует зарубежная диаспора и лобби. Вот в такой кошмарной среде буйно процветает и в головах, и в деяниях армян идея геноцида и оккупации.

К счастью, у азербайджанского народа нет такой ущербной и искаженной исторической концепции, нами не управляет институт вроде армянской церкви, поколение за поколением отравляющей умы армян. У нас нет такой псевдоистории и нет внешних заказчиков, оплачивающих весь этот преступный бред, который, кстати, в итоге ведет к катастрофе самого же армянского народа. Фашистская концепция, исповедующаяся армянами, всегда ведет к тому, что у разбитого корыта оказываются они сами. Армянский народ своей кровью расплачивается за то, что с ним делают его лидеры при спонсорской помощи из вне.

Ошибаются те, кто считают ненужным напоминать о марте 1918 года, говорить об этом в школьных учебниках, рассказывать об этом детям. Нужно напоминать и рассказывать. Обязательно. В советские годы уже было, что нас заставили забыть свою историю. Теперь все это нужно восстанавливать, что очень непростая задача. До сих пор идут жаркие диспуты между учеными, педагогами, известными деятелями о том, на какой основе вырабатывать концепцию нашей истории. Если мы опять будет что-то забывать, это дорого нам может обойтись - повторится геноцид и оккупация. Думаю, никто не хочет, чтобы его дети и внуки пережили то, что пришлось пережить нашему поколению в конце прошлого века, или нашим предкам в 1918 году и в 20-е годы. Напомню также депортацию азербайджанцев из Армении 1947-1952 годов, 1987-1990 годов, сопровождавшихся преступлениями против нашего народа. Акты геноцида Ходжалы, Гарадаглы, оккупацию 20 процентов территорий, изгнание около миллиона азербайджанцев с родных земель... Разве можно это забыть?

Если мы опять забудем и не передадим последующим поколениям, насколько опасно не учитывать армянский фактор, армянский национализм и расизм, за это снова придется платить. Все это, конечно, не значит, что мы должны по примеру армян прививать ненависть молодому поколению. Мы народ, который за свою историю создавал десятки государств, империй, управлял этим и соседними регионами. У нас огромный опыт в том, как создать условия для нормального и счастливого сосуществования различных народов. Если армянский народ не понимает принципов нормального сосуществования и добрососедства, это не значит, что мы будем идти на поводу у одолевающей соседей шизофрении.

У нас есть свои методы и пути решения таких вопросов, что можно наблюдать на примере армянского населения Карабахского региона. Азербайджан, несмотря на тридцатилетнюю оккупацию, геноцид и разрушения, учиненные армянами, дает им выбор. Тем, кто не хочет жить под юрисдикцией Азербайджана, будут созданы цивилизованные условия для того, чтобы покинуть наши территории. Тем же, кто хочет и способен интегрироваться в азербайджанское мультикультуральное сообщество, предстоит пройти большой путь, чтобы очиститься от той скверны, которая внедрялась в их умы многие годы.

В конце концов, верю, наступит мир. Но на этот раз мы ничего не забудем.

Лейла Таривердиева