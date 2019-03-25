В начале ХХ в. армянами были устроены две кровавые акции против азербайджанского населения - в 1905 и 1918 гг. Несомненно, геноцид 1918 г. и по своим масштабам, и по количеству жертв намного превосходит армяно-азербайджанскую резню 1905 г. Однако эти события представляли собой звенья одной цепи, составные элементы шовинистической политики по "очищению" Южного Кавказа от мусульман и созданию армянской автономии (позже - государства) на землях компактного проживания азербайджанцев.

Воспользовавшись благоприятной политической ситуацией, армяне и в 1905, и в 1918 гг. осуществили против азербайджанцев террор и геноцид. Почерк армян в обоих случаях был одинаков. Как отмечалось в очерке о деятельности партии "Дашнакцутюн", составленном в 1908 г. в Департаменте полиции МВД Российской империи, во время событий 1905 г. армяне отчасти достигли своей цели: размежевания на территории Южного Кавказа армян от мусульман и освобождения земель для занятия их армянскими переселенцами из Турции и Ирана. По данным источника, в Елисаветпольской, Эриванской и Карской областях армяне добились этого благодаря бегству оттуда мусульманских семей. Подобным образом обстояло дело и накануне геноцида 1918 г., когда для полного захвата власти в Баку, а впоследствии и на всей территории Северного Азербайджана, армянские политические силы вступили в союз с большевиками и осуществили вооруженный террор против этнического большинства населения региона.

Между событиями 1905 и 1918 гг. есть и другие сходства: длительная подготовка армян к кровавым акциям, усиленное вооружение, провокации, призванные вызвать выступление азербайджанцев, личное участие армянских богачей в актах насилия и т.д. Неизменной была и армянская пропаганда: и в 1905, и в 1918 гг. она изображала азербайджанцев стороной нападающей, а армян жертвами.

В то же время между событиями 1905 и 1918 гг. есть принципиальные различия. Первое из них заключается в интерпретации: если в 1905 г. произошел межэтнический конфликт, то в 1918 г. имел место геноцид азербайджанцев. В первом случае армянским провокациям, переросшим в массовое физическое насилие против азербайджанцев, был дан отпор со стороны сил национальной самообороны. Благодаря этому, жертвы армян в ряде регионов превосходили потери азербайджанцев, несмотря на то, что армяне были лучше вооружены и подготовлены. В 1918 г. же заранее спланированный, целенаправленный геноцид привел к уничтожению более 50 тысяч азербайджанцев, что стало следствием отсутствия более или менее организованной обороны.

Нельзя не отметить и тот момент, что массовые убийства азербайджанцев в 1918 г. армяне рассматривали как своеобразное отмщение за 1905 г., ибо тогда их далеко идущим планам не удалось осуществиться.

Следует также учитывать, что события 1905 и 1918 гг. произошли в принципиально отличительных друг от друга исторических условиях. В 1905 г. существовала Российская империя, и власти, пользуясь административными рычагами, могли подавлять вспышки межэтнических конфликтов. В 1918 г. ситуация складывалась совершенно иначе. Отделение Южного Кавказа от России, нестабильная ситуация в регионе, противоречия между национальными фракциями в Закавказском Сейме, фактическая подконтрольность Баку российским большевикам создавали довольно напряженную обстановку, когда третейский судья, могущий развести враждующие стороны, отсутствовал. К тому же в 1905 г. армяне направляли террор не только против азербайджанцев, но и против царского правительства, в то время как в 1918 г. основной мишенью их деятельности были исключительно азербайджанцы.

При сравнении событий 1905 и 1918 гг. бросается в глаза весьма примечательный эпизод: каждый раз армяне совершали провокационный инцидент, рассчитанный вызвать ответную реакцию у азербайджанцев. Поводом к первому столкновению в 1905 г., произошедшему в феврале, послужило жестокое убийство армянами зажиточного бакинца Ага Рзы Бабаева. Варварская расправа толпы армян над ним стала катализатором межнациональных столкновений. 6 февраля, в день убийства А.Р. Бабаева, в Баку было убито еще 3 азербайджанца, что вызвало возмущение населения. Силы самообороны, ответив армянам, сыграли главную роль в предотвращении размаха армянского террора.

Аналогично обстояло дело и со второй волной армянского террора в 1905 г., возникшей в августе. В рапорте и.о. бакинского полицмейстера поручика А.Избаша читаем: "...20 числа, в 5 часов пополудни, на Парапете, возле армянского собора, неизвестным был произведен оглушительный выстрел, а спустя несколько минут, в районе 4 полицейского участка с балконов, окон и крыш армяне открыли стрельбу из ружей и револьверов в бывших на улице мусульман, а в более отдаленных частях этого участка они вероломно врывались в квартиры и лавки мусульман и там убивали их, разграбляя имущество. С этого момента по всему городу с необычайной силой открылась стрельба из ружей и револьверов, причем армяне стреляли почти исключительно из домов с балконов, окон, крыш и ворот; татары [азербайджанцы - Ф.Д.] же, группируясь по несколько человек, стреляли в случайно проходивших армян по улицам и в дома, из коих раздавались выстрелы".

Обращаясь к событиям геноцида 1918 г., можно заметить, что и здесь армяне действовали уже неоднократно апробированным способом. Первой попыткой стал инцидент со штабом "Дикой дивизии", который во главе с генералом Талышинским прибыл из Тифлиса в Баку 9 марта 1918 г. Под предлогом того, что среди русских офицеров прибывшего штаба находились лица, служившие якобы раньше в жандармерии, весь штаб дивизии по распоряжению С.Шаумяна был арестован прямо на вокзале. Арестом мусульманского штаба армяне пытались вызвать вооруженное восстание азербайджанцев против большевиков, а, следовательно, и против армян. Однако выступления мусульман не последовало.

Не добившись цели, С.Шаумян пошел на новую провокацию, которая вынудила бы азербайджанцев к выступлению и послужила поводом для развертывания вооруженной борьбы против них. Вскоре такой повод представился: разоружение парохода "Эвелина" стало искрой, которой армяне и большевики воспользовались для начала массовой резни азербайджанцев.

В докладе председателя Чрезвычайной Следственной Комиссии при Правительстве Азербайджанской Республики А.Хасмамедова министру юстиции (22 декабря 1918 г.) на этот счет есть следующие указания: "...Мусульмане видели, что армяне их вызывают на выступление, но, не желая братоубийственной войны и ее последствий, по словам видных бакинских общественных деятелей - христиан, посещавших митинги и собрания в мусульманских мечетях, все мусульманские ораторы призывали мусульманский народ сохранять спокойствие и терпеливость, переносить притеснения и насилия. Ораторы объясняли народу, что армяне стараются вынудить мусульман на открытое выступление, чтобы затем, в свою очередь, напасть на них, мусульман. По поведению мусульман видно было, что они с ужасом думали о могущем быть столкновении с армянами и всячески старались предотвратить подобное столкновение".

Сравнивая методы и средства армянского террора в рассматриваемые периоды, нельзя не заметить, что нанесенное со стороны азербайджанцев поражение в 1905 г. побудило армян более тщательно подготовиться к столкновениям в 1918 г. В 1905 г. армянские террористические группы, устраивая убийства и погромы, не ожидали, что это вызовет жесткую реакцию у азербайджанцев, вылившуюся, в частности, в поджоги и погромы домов наиболее одиозных фигур армянских предпринимателей, связанных с партией дашнаков - Лалаева, Бабаджанова, Красильникова, Асланова и др. Поэтому накануне мартовского геноцида армяне предприняли некоторые предусмотрительные меры, что создало для них преимущество в силе над азербайджанцами. Вот что отмечали в своих показаниях ЧСК очевидцы мартовского геноцида в Баку. Кязим Алескер оглу Ахундов вспоминал: "...армяне уже несколько месяцев усиленно вооружались, свозя ружья, пулеметы, патроны в армянские части города, в Арменикенд и деревни". Балабек Ашурбеков свидетельствовал: "Еще до погромов в городе стали циркулировать слухи о том, что армяне готовятся к выступлению против мусульман. В это время мы стали замечать переселение армян из мусульманской части в армянскую. Возле Арменикенда были обнаружены окопы, вырытые армянами".

Совершенные в марте-сентябре 1918 г. в Баку и уездах Азербайджана зверства, армяне часто интерпретировали как месть за поражение в 1905 г. На этот счет есть свидетельские показания, в частности, житель Баку А.Сафаралиев заявлял, что на вопрос, почему армяне не сохранили во время мартовских событий нейтралитет и примкнули к большевикам для резни мусульман, его товарищ по службе С.Чикноверов открыто признал, что армяне хотели "рассчитаться за 1905 год и, во-вторых, еще и потому что хотели предупредить нападение мусульман на них".

Г.Ашурбеков заявлял: "Еще до мартовских событий мне приходилось слышать, что армяне собираются повторить 1905 год, т.е. начать резню мусульман".

А.Квасник высказывал свои наблюдения, сделанные во время мартовской резни в Баку: "...заветная цель армян - всесторонний захват власти в Баку. А вслед за Баку - и в других местах и вытеснение мусульман на всех других поприщах. Но последующие события расширили их вожделения и задачи, и они стали мечтать о физическом уничтожении их, припоминая 1905 год, который может во всякое время, по их взглядам, служить для них оправданием, что бы они не сделали по отношению к мусульманам... Во всяком случае тогдашние события бледнеют перед настоящими, 17-21 марта, которые решительно ничем не были вызваны, разве только кровожадностью, злопамятством, коварством и изменой армян".

Приведенные факты служат подтверждением тому, что для армян физическое истребление мусульман методом террора и геноцида являлись самоцелью, следовательно, любая неудача на этом пути вызывала еще большую ожесточенность и стремление взять реванш. Не случайно, что в 1918 г. армяне прибегали к чудовищным способам расправы над мирным азербайджанским населением во всех уездах Северного Азербайджана.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории