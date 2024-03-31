31 марта – не забудем и не простим

Автор: Лейла Таривердиева

Весной 1918 года на Южном Кавказе армянами при поддержке большевиков было совершено чудовищное преступление против азербайджанского народа.

В отличие от фальшивого "геноцида армян", опровергаемого архивными документами, геноцид азербайджанцев имеет множество подтверждений. Несколько лет назад были впервые обнародованы материалы Чрезвычайной Следственной комиссии Азербайджанской Республики, созданной 15 июля 1918 года правительством АДР. В объективности самого расследования и полученных результатов можно не сомневаться. Хотя бы потому, что к этой работе были привлечены профессиональные юристы и сотрудники судебных органов, в большинстве не являющиеся азербайджанцами. В Баку это был А.Клюге, в Губинском и Шамахинском уездах - А.Новацкий, в Арешском, Нухинском и Зангезурском уездах - Н.Михайлов и т.д.

Комиссия просуществовала до ноября 1919 года и провела огромную работу, по результатам которой были подготовлены проекты решений о возбуждении уголовных дел по фактам преступлений, совершенных против мусульманского населения в Баку и Бакинском уезде, Губинском, Шамахинском, Гейчайском, Арешском, Нухинском, Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах.

Расследование, проведенное в 1918-1919 годах под руководством Н.Михайлова, показало, что мартовский геноцид был не стихийным явлением, не реакцией, как утверждали армяне, на какие-то действия против них, а организованной и спланированной акцией. В резне и грабежах принимали участие как дашнакские подразделения, так и местное армянское население. К сожалению, комиссию не подпустили к расследованию фактов, имевших место на территории Иреванской губернии и Карса, где резня и погромы мусульман продолжались вплоть до советизации Армении, то есть до мая 1920 года. Известно, что к марту 1918 года армянскими вооруженными отрядами были разрушены 32 азербайджанских села Иреванского уезда, 84 Эчмиадзинского уезда, 7 Ново-Баязидского уезда и 75 Сурмелинского уезда Иреванской губернии, всего 198 сел, сотни тысяч азербайджанцев подверглись насильственной депортации. Имущество мусульман Зангибасара, Ведибасара, Нахчывана, Шарура, Шахтахты, Даралагеза было полностью разграблено.

Установлено, что армянскими вооруженными формированиями были вырезаны более 70 тысяч мусульман. И это не окончательные данные. Сейчас раскрываются новые подробности, и цифры могу измениться. В документах Чрезвычайной следственной комиссии указано, что в 58 азербайджанских селах Шамахинской губернии были зверски убиты 3632 мужчин, 1771 женщин, 956 детей. Однако по подсчетам исследователей, сделанных на основании архивных документов позднее, под руководством армянских преступников Шаумяна, Лалаева, Арестисяна, братьев Амирянов в городе Шамахы было убито около 14-16 тысяч человек, в его 40 селах и поселках- 6-8 тысяч человек.

Согласно материалам комиссии, нападению армянских банд в Шамахинской губернии подверглись 86 из 120 сел. Информации о других селах нет, так как комиссия прервала свою работу. Армянские банды стерли с лица земли в Бакинской губернии 229, в Гянджинской губернии - 272, в Зангезурской губернии - 115, в Карабахе - 157 сел. Под руководством дашнака Амазаспа в Губинском уезде с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел. Массовые захоронения, обнаруженные в Губе в 2007 году, показали, что дашнаки наряду с мусульманами убивали и евреев. Установлено, что последних было убито в период геноцида около 3 тысяч.

За этими страшными цифрами стоят еще более страшные подробности, которыми делились со следственной комиссией свидетели резни в Баку и других местах Азербайджана. Давая показания, представители других наций не могли скрыть своего потрясения. Обращают на себя внимание показания присяжного поверенного, бывшего общественного Бакинского градоначальника Якова Смирнова. Согласно архивным данным, Смирнов подробно описывает, как армянские банды сжигали самые известные архитектурные здания Баку. В частности, здание Мусульманского благотворительного общества "Исмаиллийе". "...наблюдал, как армянские солдаты поджигали расположенное напротив здание гостиницы "Исмаилия", для чего притащили в лавку, помещавшуюся в подвальном этаже, много ящиков, которые и зажгли. Все здание сгорело, остались только стены. Впоследствии армяне объясняли поджог здания мусульманского благотворительного общества "Исмаилия" тем, что в этом здании помещался штаб мусульман".

Как ранее рассказывал Day.Az историк Ильгар Нифталиев, армянами было сожжено здание газеты "Каспий". Они сжигали лавки мусульман, расположенные под домом, где жил Смирнов. На втором этаже дома располагалась лечебница для тяжелобольных. Разъяренные армяне, узнав, что в лечебнице имеются больные-мусульмане, требовали проводить их в лечебницу, угрожая убить больных мусульман. Как отмечает Смирнов с большим трудом, вместе с другими жильцами дома ему удалось отговорить армян от вторжения в лечебницу.

Смирнов в своих показаниях констатировал факт участия в мартовских событиях хорошо организованных воинских отрядов армян и членов партии "Дашнакцутюн", которые даже имели свои знаки отличия. Смирнов пишет: "Я видел их в штатских платьях, с винтовкой и белой повязкой на рукаве". "Между тем, - как далее отмечает Смирнов, - мне уже после прекращения погромов неоднократно приходилось беседовать с разными представителями армянского интеллигентного общества, которые с удивительной настойчивостью утверждали, что в мартовских погромах участвовали не армянские организации, не армянская интеллигенция, а занимались грабежами лишь армянская чернь и отдельные солдаты из мести к мусульманам за то, что последние не пропустили их домой при возвращении их с фронта в свои селения". Однако, Смирнов отметая эти доводы, говорит о той бесчеловечной жестокости, которую армяне проявляли во время мартовских событий в отношении мусульманских женщин, стариков и детей: "По слухам в марте было убито 6000-7000 мусульман (на самом деле число жертв было вдвое больше-И.Н.). Армянский солдат, оказавшийся студентом-бакинцем и в разговоре, показывая мне свой немецкий штуцер, с гордостью объяснял, что в тот день выпустил по мусульманам около 1500 патронов и что всех мусульман нужно истребить. Убытки, причиненные погромом и грабежами мусульманского населения в марте, колоссальны, ибо в то время в городе было еще много населения, и в домах мусульман были огромные богатства"...

Преступления армян против азербайджанцев неописуемы. Многое из того, что пришлось пережить нашему народу, остается еще нераскрытым, многие документы заперты в архивах других стран.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев. Это день памяти не только жертв 1918 года, но и всех невинных жертв, убитых и замученных армянскими нацистами с момента появления армян на Южном Кавказе. Преступные мечты о чужих землях толкали пришельцев на страшные деяния. Но Азербайджан сломал хребет армянскому нацизму, и его "победной" поступи по региону пришел конец.