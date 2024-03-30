В Кяльбаджаре обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы

В Кяльбаджарском районе Азербайджана обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве внутренних дел страны.

Согласно информации, на территории села Чапарлы Кяльбаджарского района обнаружены две зенитные пушки "КС-19", а на территории села Гасанирз обнаружено большое количество патронов разного калибра и магазины от автоматов.

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