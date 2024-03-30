https://news.day.az/politics/1648361.html В Кяльбаджаре обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы - ФОТО
В Кяльбаджаре обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы - ФОТО
В Кяльбаджарском районе Азербайджана обнаружены артиллерийские установки и боеприпасы.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве внутренних дел страны.
Согласно информации, на территории села Чапарлы Кяльбаджарского района обнаружены две зенитные пушки "КС-19", а на территории села Гасанирз обнаружено большое количество патронов разного калибра и магазины от автоматов.
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