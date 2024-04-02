https://news.day.az/politics/1648827.html В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В Ханкенди обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 1 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 автоматическое оружие, 1 пулемет, 5 гранат, 2 запала, 10 магазинов, 3589 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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