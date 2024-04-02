Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Конго

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо в рамках его визита в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Затем между главами МИД началась встреча один на один.

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