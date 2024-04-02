https://news.day.az/politics/1648967.html Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Конго - ВИДЕО
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Конго - ВИДЕО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо в рамках его визита в Азербайджан.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.
Затем между главами МИД началась встреча один на один.
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