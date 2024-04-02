Джейхун Байрамов принял посла Украины по случаю завершения его дипмиссии

2 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Украины Владислава Каневского по случаю окончания его дипломатической миссии в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной и подчеркнута важность расширения сотрудничества.

Было отмечено, что отношения между двумя странами и народами основаны на исторических корнях, постоянно развиваются на основе уважения норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета.

На встрече украинская сторона подчеркнула важность для страны гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном, и выразила благодарность за это.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Послу Владиславу Каневскому была выражена благодарность за вклад в развитие отношений между двумя странами.

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