Армения становится жертвой: цель секретного плана - приблизить крах страны

На 5 апреля запланирована встреча в формате ЕС-США-Армения. Данная встреча ничего хорошего региону не сулит. Этот формат направлен против Азербайджана и хрупкой стабильности на Южном Кавказе. Подобная деятельность со стороны Европейского союза и США носит явно односторонний и предвзятый характер, основываясь на двойных стандартах.

Как сказал Trend политический обозреватель Эльшад Гасанов, вооружение Армении и отправка в эту страну новых инструкторов, увеличение там числа членов "наблюдательной миссии" ЕС в то время, когда между Азербайджаном и Арменией идут мирные переговоры, показывают, что Запад действительно хочет втянуть эту страну в конфликт, передает Day.Az.

"Подавляющее большинство вооруженных армянских бандформирований, выведенных из Азербайджана, было привлечено к военным учениям во Франции. В то же время Франция поставила Армении бронетехнику, боеприпасы. То есть Армения готовится не к миру, а к войне", - сказал он.

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