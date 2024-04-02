Баку обвиняет Париж в попытке сорвать мирный процесс с Арменией

Необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Французской Республики Стефаном Сежурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Париже 2 апреля 2024 года, в очередной раз являются ярким примером усилий Франции по созданию явной напряженности в регионе и препятствованию мирному процессу.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США.

"Представление Францией Армении как миролюбивой страны, удерживавшей азербайджанские территории под оккупацией почти 30 лет, выселившей с родных земель около 1 миллиона азербайджанцев, совершившей массовые убийства и преступления против человечности, демонстрирует, насколько фальшивой была политика, проводимая этой страной как в период ее посредничества, так и после 44-дневной Отечественной войны.

Вместе с тем, недопустимо, чтобы французская сторона, осуществляющая широкое вооружение Армении, поощряющая милитаризм в регионе, обвиняла Азербайджан в агрессивной риторике.

В то время, когда Азербайджан выполняет ответственную роль в качестве организатора 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (cop29), мы считаем, что для Франции и всего мира будет более выгодно избегать подобных призывов, направленных на подрыв имиджа страны и нацеленных на наше председательство.

Всем должно быть ясно, что политика таких стран, как Франция, которая последние 30 лет прикрывала агрессию Армении, не принесла никакой пользы. При этом французская сторона должна понимать, что пока осуществляемая ею деструктивная деятельность не будет прекращена, это не принесет пользы как пострадавшему имиджу Франции, так и Армении, которую она всячески защищает", - сказал Гаджизаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!