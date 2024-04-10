Пашинян посчитал себя марионеткой

Размещение миротворцев ОДКБ привело бы к созданию марионеточного правительства в Армении.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наблюдатели ОДКБ присутствовали бы в Армении в качестве миротворца, а не союзника. Таким образом, Армения исключалась из своей системы гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Отметим, что, как ранее сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью греческой газете "Катимерини", его страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ.

"Организация Договора о коллективной безопасности, по нашей оценке, не выполнила свои обязательства по безопасности перед Республикой Армения, особенно в период 2021-2022 годов. Практический результат (этой политики ОДКБ) заключается в том, что мы фактически заморозили свое участие в организации", - заявил он.

Пашинян упомянул, что по состоянию на сентябрь 2023 года у Армении нет постоянного представителя в ОДКБ.

"Мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высшем уровне. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", - добавил он.

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