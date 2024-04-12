Боевой дух военнослужащих, несущих службу в условиях горного рельефа и снежной погоды, находится на высоком уровне

Несмотря на сложные условия горного рельефа и снежную погоду, азербайджанские пограничники осуществляют надежную охрану и оборону государственной границы страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, морально-психологическое состояние и боевой дух военнослужащих, несущих службу в воинских частях и подразделениях Государственной пограничной службы, в том числе в горной местности со сложным рельефом, находятся на высоком уровне.

Пограничники успешно выполняют поставленные перед ними служебно-боевые задачи и с гордостью стоят на страже Родины, обеспечивая неприкосновенность государственной границы, сообщили в ГПС.

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