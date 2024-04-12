Новые данные о числе жертв мин, установленных Арменией
Необходимы срочные меры и поддержка международных партнеров, чтобы положить конец минной угрозе против Азербайджана, исходящей от Армении.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X.
"Еще двое мирных жителей стали жертвами заложенной Арменией мины. С момента окончания войны в 2020 году число жертв достигло 352 человек", - говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня в Агдамском селе Алиагалы, на территории, не очищенной от мин, недалеко от бывшей линии соприкосновения взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины получили ранения ног Багиров Мирфаттах Багир оглу, 1965 года рождения, и Теймуров Хагани Аллахверди оглу, 1973 года рождения.
По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
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