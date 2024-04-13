https://news.day.az/politics/1651631.html Армяне обстреляли Товуз
Армяне обстреляли Товуз
13 апреля около 08:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.
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