Армяне обстреляли Товуз

13 апреля около 08:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

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