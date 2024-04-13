Джейхун Байрамов встретился с кандидатом на пост гендиректора ЮНЕСКО

13 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял кандидата на должность генерального директора Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от Египта Халеда Эль-Энани.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, позиции нашей страны, инициативам, выдвинутым Азербайджаном, а также по региональным вопросам.

Министр отметил, что Азербайджан за период членства в ЮНЕСКО внес важный вклад в деятельность организации, в том числе в развитие и продвижение межкультурного диалога. Он подчеркнул важность "Бакинского процесса", инициатив страны, выдвинутых в образовательной и гуманитарной сферах. Были представлены рекомендации от нашей страны по вопросам, которые кандидат от Египта сочтет целесообразным учесть в своей избирательной программе.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал об истории бывшего армяно-азербайджанского конфликта, факте оккупации азербайджанских территорий и уничтожения Арменией объектов культурного наследия нашей страны, ситуации в регионе в постконфликтный период. Было подчеркнуто, что несмотря на то, что на протяжении более 20 лет ЮНЕСКО адресовались призывы с целью организации на наши территории миссии и регистрации ею разрушений, учиненных Арменией, армянская сторона всячески препятствовала этому, и этот факт был отмечен в отчете ЮНЕСКО за 2005 год.

Министр пожелал кандидату на пост гендиректора ЮНЕСКО успехов в избирательной кампании.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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