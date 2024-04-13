"Непобедимая" армянская армия клянчит деньги у родителей солдат

Автор: Мехти Ахмедзаде

"Армянская армия непобедима!"

Эта фраза всегда вызывала смех у любого здравомыслящего человека. Однако, некогда она была главной среди пропагандистских выкриков Армении на весь мир. Сию лапшу вешали на уши армянству, которое гордо говорило о "непробиваемой линии Оганяна" и "мужестве" армянской армии. Но сказка не могла длиться долго и после холодного душа, и железного кулака во время 44-дневной войны 2020-го года, армяне быстро поняли, что остались без своих "львов", а институт, который они на протяжении 30 лет называли армией, на самом деле систематически грабился, что сделало экс-президентов республики миллионерами, а солдаты вообще не хотели сражаться с Азербайджаном.

Сегодня ВС Армении находятся в состоянии комы. Сколько бы Франция, Индия и другие бенефициары Еревана ни старались, восстановиться армянская армия никогда уже не сможет. И с каждым днем появляются все новые доказательства.

Сейчас армянские СМИ сообщили, что родители солдат, оказывается, скидываются на запчасти. Это стало известно после беседы журналистов с родителями солдат, погибших и пострадавших в недавней аварии.

Утверждается, что военнослужащих заставляют ремонтировать грузовики и технику за свой счет. В результате на запчасти скидываются родители со всей части. Поэтому неудивительно, что машины регулярно ломаются и попадают в аварии.

Очевидно, что несмотря на все подачки, ситуация в армянской армии лучше не стала. И не станет. Напомним, что министром обороны на данный момент является Сурен Папикян - человек, который не имеет ничего общего с военным делом. А грабеж, по-видимому, до сих пор продолжается.

Реалии сегодня просты - армянская армия продолжит в коматозном состоянии. Армяне, между тем, продолжают жить иллюзиями и слепо верят в пропаганду об армянском "боевом духе". Духа, напомним, не было вообще. Во время Второй Карабахской войны дезертиров с армянской стороны было столько, что до сих пор невозможно сосчитать их точное количество. "Бравые львы" оказались намокшими котятами. До сих пор никто не хочет принимать один простой факт, что армянская армия всегда являлась проектом бестолковым и не подлежит восстановлению, сколько бы ни придумывали пиарщики минобороны Армении,. А Азербайджан по возможностям и мощи армии им тем более не догнать.

Напомним, что 12 апреля 4 военных ВС Армении погибли в ДТП, 20 получили ранения. Оборонное ведомство страны сообщило, что грузовик "Урал" съехал с проезжей части и скатился в овраг. 13 апреля произошло еще одно ДТП - на этот раз в Гегаркуникской области. В результате аварии с участием "КамАЗа" получили травмы двое военнослужащих.