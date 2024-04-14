В азербайджанской армии проведены семинары по гендерному равенству

По поручению министра обороны, в азербайджанской армии продолжаются встречи, проводимые в воинских частях с целью просвещения военнослужащих, повышения морально-психологической подготовки и пропаганды наших национально-духовных ценностей, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встречах, организованных представителями отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу министерства обороны, были проведены семинары по вопросам обеспечения гендерного равенства в азербайджанской армии, проводимой в этом направлении деятельности, правам человека и другим темам.

В рамках просветительских мероприятий были заслушаны мнения военнослужащих и гражданских служащих, даны ответы на интересующие их вопросы.

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