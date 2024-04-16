Исламофобия в стране кенгуру расширяет масштабы

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Известно, что исламофобская пропаганда, стартовавшая в начале 2000-х годов в Европе и в христианском мире в целом, продолжается и сегодня. Определенные круги в Европе и США начинают обвинять мусульман, как только происходит какое-либо негативное событие.

Они создают в обществе имидж, что мусульмане - террористы, они только убивают людей, нападают на школы и церкви.

Австралийцы, имеющие ту же родословную, что и европейцы, страдают той же "болезнью".

Например, как только инцидент с ножевым ранением произошел в торговом центре, расположенном в районе Бонди-Джанкшен в Сиднее, Австралия, среди населения систематически распространялись сообщения о том, что этот инцидент совершили мусульмане или евреи.

В настоящее время этот факт не подтвержден. Поэтому соответствующие органы Австралии ищут новую мишень, чтобы отвлечь внимание от проблемы.

Этот момент еще раз показывает, что исламофобские настроения систематически прививаются обществу в Европе, США и Австралии. Эта пропаганда ведется настолько систематически, что как только у человека идет кровь из носа, то сразу следуют крики о вине мусульман.

Фактически, если упомянутые общества начнут принимать мусульман, как часть своего общества, а не распространять исламофобскую пропаганду, они смогут добиться более эффективных результатов. Для этого учреждениям необходимо разработать специальные программы.

Но такой исламофобской пропагандой они еще больше отталкивают мусульман. Исторические факты доказывают, что, хотя мусульмане долгое время живут вместе с немусульманскими обществами, ассимилируются они очень поздно. Даже в наше время их ассимиляция кажется невозможной. Потому что век назад мусульманин, переехавший в Европу, не мог получить много информации о своих предках, а сейчас очень легко передать эту информацию из поколения в поколение.

Поэтому те, кто управляет западной цивилизацией, должны подходить к этим вопросам с особой чуткостью. Потому что они создают разделительные линии в обществе ложной исламофобской пропагандой.

Судьба обществ, которые проводят различия между мусульманами, христианами, евреями, арабами, турками, африканцами и другими, совсем не хороша. Противостоящие силы на разделительных линиях однажды применили силу, ссылаясь на свои культурные, религиозные и этнические различия.

Если западная цивилизация продолжит определять такие разделительные линии, их ждут религиозные, этнические и культурные конфликты.