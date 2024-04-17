Почему Франция отозвала своего посла в Азербайджане?

Автор6 Зульфугар Ибрагимов

Ни дня без скандала. Это девиз внешней политики макроновской Франции. Страна, оставившая значительный след в мировой истории и культуре, сегодня скатывается до уровня безграмотной домохозяйки. У многих, наверное, есть такие соседки, которые постоянно пытаются беспардонно и без приглашения лезть в ваши дела и очень обижаются, когда им дают от ворот поворот. Президент Макрон превратил державу в потрепанную сплетницу и интриганку, которая при этом хочет, чтобы с ней считались.

Накануне стало известно, что Франция приняла решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. При всей эксцентричности сегодняшней политики Парижа, это был неожиданный шаг. Французская сторона даже не смогла нормально сформулировать причины, из-за которых пошла на такие недружественные действия. Утверждается, что посол отозвана для консультаций в связи с "односторонними действиями Азербайджана, наносящими ущерб отношениям между двумя странами". От Баку потребовали каких-то разъяснений и совершенно неуместно напомнили о поддержке "нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при уважении международного права и территориальной целостности двух стран". Так перед кем "провинился" Азербайджан? Перед Макроном или перед Ереваном? Тем, что в объяснялки МИДа Франции зачем-то вклинилось упоминание Армении, говорит о том, что Париж снова действует в армянских интересах. И это убивает всю интригу. Фу, даже неинтересно.

А если серьезно, то причины демарша Парижа, конечно же, более глубоки. По большому счету Макрону... как бы это выразиться... плевать на Армению. Он не стал бы разрывать отношения с Баку из-за армян. Все, что делает этот политик, вызвано его собственными комплексами и обидками за себя, любимого. За потревоженное "величие" наполеона 2.0. Но и это мелочь. Главная причина - это разгром французской шпионской сети.

Напомним, что мероприятия, проведенные Службой госбезопасности Азербайджана в начале декабря 2023 года, привели к разоблачению разветвленной сети агентов французских разведывательных служб. За короткий период были выявлены десятки французских шпионов, некоторые из которых в тот или иной момент действовали в Азербайджане, а некоторые продолжали работать под прикрытием в различных странах и авторитетных международных организациях.

Шпионская сеть действовала под прикрытием французской дипмиссии. Это очень печально, но не Азербайджан в этом виноват. Разведгруппа была разоблачена не из нелюбви к Макрону или Франции, не из-за поддержки Парижем Армении. А по той причине, что деятельность сети представляла угрозу национальной безопасности нашей страны. МИД Франции называет это странно - "односторонними действиями Азербайджана". Что за определение? А что, разоблачение шпионов обязательно должно происходить на двусторонней основе и по двусторонней договоренности? Пардон, если французам не удалось ответить нам тем же. Ну нет там наших шпионов, нет, что теперь поделать?

А вот французская сторона занималась здесь далеко не дипломатической деятельностью. По некоторой информации, дипмиссия крышевала шпионскую сеть, которая отвечала не только за Южный Кавказ, но также за Украину и другие страны постсоветского пространства. Есть сведения о распространении деятельности сети и на бывшие африканские колонии Франции. На всякий случай, чтобы в Париже еще больше не обиделись, уточним, что мы никого не обвиняем, мы просто передаем. Разве Франция не стоит горой за свободу слова и мнения? Хотя, надо сказать, подходы Франции к свободе прессы сильно подмочены после того, как мадам Буайон выразила свое "фи" по поводу публикации в азербайджанском СМИ. Странно, что дипломата "колыбели демократии" возмутило всего лишь цитирование слов российского чиновника. При этом французские СМИ полны клеветы и оскорбительной риторики в адрес нашей страны. Так что это у Баку есть все основания устраивать дипломатические демарши.

Подчеркнем - разоблачение разведсети и арест шпионов - это не демарш, это законные шаги государства в русле защиты национальной безопасности. Азербайджан и дальше будет их предпринимать при необходимости. Это его право.

И вообще, Армения готова предоставить Макрону все, что имеет. Почему бы не переместить своих "алексов" и "юстасов" на территорию этой страны, а Азербайджан не оставить в покое?