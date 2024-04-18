В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что 17 апреля в Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов, 2 пистолета, 7 винтовки, 1 граната, 17 магазина, 850 патронов разных калибров и другие боеприпасы.

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