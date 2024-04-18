https://news.day.az/politics/1652905.html В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов
В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что 17 апреля в Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 автоматов, 2 пистолета, 7 винтовки, 1 граната, 17 магазина, 850 патронов разных калибров и другие боеприпасы.
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