https://news.day.az/politics/1652931.html Пашинян рассказал, что ждет Ереван в случае отказа от делимитации границ с Баку
Пашинян рассказал, что ждет Ереван в случае отказа от делимитации границ с Баку
Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе.
Об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера, передает Day.Az.
"Если мы не сделаем эти шаги, я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв", - отметил он.
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