Пашинян рассказал, что ждет Ереван в случае отказа от делимитации границ с Баку

Отказ Армении от делимитации и последующей демаркации границ с Азербайджаном приведет к новой эскалации на Южном Кавказе.

Об этом заявил на встрече с жителями села Киранц приграничной Тавушской области премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видеозапись разговора распространила пресс-служба премьера, передает Day.Az.

"Если мы не сделаем эти шаги, я гарантирую, что в нашем регионе произойдет еще один взрыв", - отметил он.

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