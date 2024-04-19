Азербайджан и Палестина обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию в Газе

19 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Палестина, а также с министром иностранных дел и проживающих за рубежом палестинцев Мохаммедом Мустафой.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также ситуация в Газе.

"Джейхун Байрамов поздравил премьер-министра Мухаммеда Мустафу с назначением на эту важную должность. Премьер-министр, в свою очередь, сердечно поздравил нашу страну с председательством на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

С удовлетворением отмечено наличие двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между двумя странами по политическим, экономическим, культурным, гуманитарным и другим направлениям, взаимная поддержка, оказываемая в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто, что Азербайджан всегда поддерживал "двухгосударственное решение" палестинского вопроса в соответствии с нормами международного права, в том числе соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, предпринимал практические шаги в этом направлении на национальном уровне, в том числе в период председательства в Движении неприсоединения, в области преодоления последствий конфликта.

С удовлетворением было упомянуто о помощи Азербайджанской Республики в размере 2 миллионов долларов США, оказанная Палестине через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также о наличии учебных программ для палестинских студентов и дипломатов.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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