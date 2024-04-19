Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Казахстаном
19 апреля 2024 года в Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Казахстана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел.
В консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а казахстанскую - директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан Акатаев Бауыржан.
Во встрече также приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Государственной миграционной службы, а со стороны Казахстана - Миграционного комитета Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан и Комитета по миграционной службе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
В ходе консульских консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Казахстаном, важной для Азербайджана страной-партнером, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможности оцифровки консульских услуг.
В рамках консультаций стороны также подчеркнули необходимость принятия совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан в миграционной, образовательной и других важных сферах.
По окончании переговоров делегациями двух стран был подписан протокол.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре