Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Казахстаном

19 апреля 2024 года в Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского управления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а казахстанскую - директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан Акатаев Бауыржан.

Во встрече также приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Государственной миграционной службы, а со стороны Казахстана - Миграционного комитета Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан и Комитета по миграционной службе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В ходе консульских консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в консульской сфере с Казахстаном, важной для Азербайджана страной-партнером, в том числе подписание новых двусторонних документов и возможности оцифровки консульских услуг.

В рамках консультаций стороны также подчеркнули необходимость принятия совместных мер по укреплению связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан в миграционной, образовательной и других важных сферах.

По окончании переговоров делегациями двух стран был подписан протокол.

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