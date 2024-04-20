Джейхун Байрамов принял посла Ирана в связи с завершением его дипмиссии

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана Сейида Аббаса Мусави по случаю окончания его дипломатической деятельности.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве иностранных дел, стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами, основанных на исторических корнях.

Отмечено, что были предприняты значительные шаги по развитию отношений в политическом, экономическом, торговом и других направлениях.

Джейхун Байрамов отметил также развитие связей между двумя странами в региональных и многосторонних рамках, эффективную работу региональных форматов, таких как 3+3.

Посол Сейид Аббас Мусави поблагодарил за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности. Он отметил, что за время его работы в качестве посла были мобилизованы все возможности для развития двусторонних отношений, подчеркнул, что будущий посол также не пожалеет сил для дальнейшего развития этих отношений.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности, говорится в сообщении ведомства.

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