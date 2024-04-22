https://news.day.az/politics/1654052.html Генсек ОДКБ о выводе российских миротворцев из Карабаха
Генсек ОДКБ о выводе российских миротворцев из Карабаха
Азербайджан располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Карабахе.
Как передает Day.Az, oб этом заявил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
Генсек напомнил, что вопрос о присутствии или выводе миротворцев из Карабаха решается не в одностороннем порядке.
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