Генсек ОДКБ о выводе российских миротворцев из Карабаха

Азербайджан располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Карабахе.

Как передает Day.Az, oб этом заявил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

Генсек напомнил, что вопрос о присутствии или выводе миротворцев из Карабаха решается не в одностороннем порядке.

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