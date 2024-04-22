https://news.day.az/politics/1654078.html Песков об отношениях России и Азербайджана
Песков об отношениях России и Азербайджана
У России и Азербайджана есть возможности для расширения торгово-экономического потенциала.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя предстоящие сегодня в Москве переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным, Песков отметил, что Азербайджан - друг и партнер РФ, у обеих стран есть большой потенциал для развития сотрудничества и желание развивать отношения.
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