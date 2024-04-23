Азербайджан - более значимый партнер для России, чем Армения

Азербайджан объективно является более значимым партнером для Москвы, чем Армения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он отметил, что в Армении очень внимательно следят за встречей Президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Притчин подчеркнул, что Азербайджан объективно является более значимым партнером для Москвы, чем Армения.

"Азербайджан важнее и с точки зрения экономики, и с точки зрения геостратегических проектов, таких как Север-Юг, по Каспийскому диалогу, и в целом по вопросам безопасности в регионе", - сказал эксперт.

По его словам, разрешение карабахской проблемы снимает барьеры, которые ранее сдерживали развитие отношений Москвы и Баку. Для властей Армении эта ситуация "максимально невыгодна".

"Неслучайно на фоне однодневного визита Президента Ильхама Алиева сразу же пошли разговоры о том, что, возможно, и Пашинян встретится с Владимиром Путиным. Еще неделю назад этой темы на повестке не было", - утверждает Притчин.

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