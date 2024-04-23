Иран приветствует соглашения между Азербайджаном и Арменией

Иран приветствует договоренности, достигнутые на заседании комиссии по делимитации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

По его словам, продолжение усилий двух стран по решению пограничных вопросов мирными методами в рамках взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга необходимо для установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!