Благодаря Гейдару Алиеву были решены проблемы строительства БАМа

Благодаря Гейдару Алиеву были решены многие проблемы, возникшие в ходе строительства Байкало-Амурской магистрали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Кремле заявил член попечительского совета общероссийской общественной организации "Бамовское содружество" Вячеслав Аксёнов.

"Он десять дней ехал по Байкало-Амурской магистрали, останавливался в поселках, общался со строителями и интересовался их проблемами. Потом, он в Москве уже помогал решать нашему руководству все эти вопросы. Потому что было очень много сложных проблем, решаемых только в Москве и министерствах", - сказал он.

Вячеслав Аксёнов отметил, что в знак благодарности на станции Ангоя была установлена мемориальная доска, носящая имя Гейдара Алиева.

Напомним, что 22 апреля в Москве состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

БАМ - знаковый проект как для России, так и для Азербайджана. Успех строительства этой одной из самых протяженных железнодорожных линий в мире напрямую связан с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Будучи первым заместителем председателя Совмина СССР Гейдар Алиев стал первым руководителем, который принял решение ознакомиться с ходом строительства непосредственно на местах.

Именно его десятидневная поездка по БАМу стала поворотным моментом в строительстве магистрали.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!