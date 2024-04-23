https://news.day.az/politics/1654396.html Азербайджан и Армения приступили к делимитации границы
Азербайджан и Армения приступили к делимитации границы
В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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