Первый пограничный столб на границе между Азербайджаном и Арменией

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб, передает во вторник Day.Az со ссылкой на службу заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

Как сообщалось ранее, сегодня в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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