Владимир Путин: Гейдар Алиев использовал особые личные качества для успешного завершения строительства БАМ

Вклад Великого Лидера Гейдара Алиева в строительство БАМ (Байкало-Амурской Магистрали) получает высокую оценку в России.

Как передает Day.Az, в рамках совместной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали, глава российского государства отметил ключевую роль Общенационального Лидера Гейдара Алиева в реализации масштабного проекта.

"Искренне рад лично поздравить с полувековым юбилеем начала строительства БАМа Президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева. Его отец, - всем строителям БАМа это хорошо известно, - Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали и сделал всё возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся", - отметил глава российского государства.

В.Путин также подчеркнул, что Великий Лидер Гейдар Алиев использовал колоссальный объём знаний и опыта, управленческий талант, а также способность решать самые сложные задачи и особые личные качества для успешного завершения строительства БАМ.

Президент России также отметил, что при поддержке Общенационального Лидера Гейдара Алиева азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два посёлка с вокзальными комплексами - Улькан и Ангоя. Владимир Путин резюмировал, отметив, что сейчас азербайджанские специалисты принимают участие в реконструкции и модернизации участков Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и в Якутии.