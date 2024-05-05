Азербайджанские и армянские радикалы спелись в унисон: знает ли посол Марк Либби, что говорит?

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

Мир всегда будет почитать тех, для кого принципы важнее политики, правда важнее дипломатии, право важнее стабильности.

Ведь как управляется мир и разгораются войны? Дипломаты лгут журналистам и верят своей же лжи, читая ее в газетах.

И вспомним, что в дипломатии "опровержение" означает подтверждение в форме отрицания какого-либо известия, которое до этого было всего лишь слухом.

Знает ли об этом посол США в Азербайджане Марк Либби? Уверены, что да - более того, он попросту обязан знать, точнее, предвосхищать ту или иную реакцию на свои заявления, высказывания или просто, слова.

Сказанные после вдумчивого анализа, или же наоборот, спонтанно, необдуманно.

Посол США в Азербайджане Марк Либби ответил на вопрос местных СМИ, почему он не едет в город Шуша.

"Тут нет политических причин. Я поеду, когда буду готов, пока я не готов", - сказал он.

Он также прокомментировал вопрос о том, как в Вашингтоне воспринимают теплые отношения между Баку и Москвой.

"Это агрессивная, непродуктивная страна. Азербайджану следует учесть это и самому решать, как защищать свой суверенитет", - сказал американский посол

Эти высказывания, естественно, вызывают вопросы. Что означает "немного разные", и чем отличается та или иная территория Азербайджана от другой? Думается, что Либби понимает, что каждый квадратный метр освобожденных от ига армянской оккупации земель имеет огромное значение для государства и народа Азербайджана.

Тем паче - Шуша, жемчужина страны, культурная столица народа. Если Либби не изучил "матчасть", или же он впал в демократический раж во время выступления перед кучкой журналистов в здании посольства США - он, по крайней мере, должен был учитывать хоть свой статус главы дипломатической миссии.

Так о каком "шоу" вы говорите, г-н посол?

Посещение аккредитованными иностранными дипломатами, а также прибывающими в страну политиками, государственными и общественными деятелями, представителями масс-медиа, международных, общественных и иных организаций, а также блогерами, путешественниками и т.д. города Шуша, освобожденного от армянской оккупации, знакомство с историческими и культурными достопримечательностями города - это, оказывается, "организованное представление"?

Кем же? Нами, азербайджанцами?

Но мистер Либби, вы не задавались вопросом - а зачем нам это?

Мы освободили все (!) свои оккупированные армянами земли, добились восстановления территориальной целостности, полного суверенитета и теперь, активно восстанавливаем эти территории.

К вашему сведению, там, на освобожденных землях, работы идут в три смены. И да, без какой-либо помощи со стороны США.

Но если американские политики и дипломаты, в угоду Армении и всемирному армянству - как же, в США проживают сотни тысяч армян, и они, являются избирателями, голоса коих для руководителей Либби гораздо важны, чем историческая справедливость, принципы международного права, этики дипломатических отношений и неписаных законов элементарной логики - не желают побывать в Шуше, то это их решение.

Хоть и иррациональное, бескультурное, абсурдное и маразматическое.

Они могут поехать или не поехать в Шушу - городу глубоко фиолетово на американских политиков или дипломатов.

А что касается официального Баку, то впредь ни один американский дипломат или политик не получит особого приглашения для поездки в Шушу. Захотят поехать - пусть обращаются в МИД.

Нет - ну и Трамп с ними, обойдемся уж как-нибудь без высокомерных гринго в Шуше.

Хотя Марк Либби должен понять весь отрицательный потенциал такого поведения для самих Соединенных Штатов, ведь упорное нежелание американских политиков и дипломатов поехать в Шушу, их смешные отговорки от поездок в культурную столицу Азербайджана убедительнейшим образом доказывает давно известную нам, азербайджанцам, истину: Марк Либби и иже с ними американские дипломаты являются не кем иным, как винтиками политики Вашингтона в отношении Баку.

Тех США, которые в течении 30 лет в роли государства-посредника в Минской группе ОБСЕ фактически ничего не сделали и не пытались сделать для эффективного продвижения переговорного процесса, для достижения окончательного мира и освобождения оккупированных армянами земель Азербайджана.

Марк Либби, как говорят жители Техаса, "не удержал коня, и пошел еще дальше".

Он, после встречи с кучкой "представителей оппозиционных и свободных СМИ", принял Хадиджу Исмайлову, "Мамашу Кураж" местных "медийных порицателей власти", пользующейся высоким спросом на Западе за предполагаемую "журналистскую деятельность", хотя в реальности это лишь истеричная критика властей Азербайджана. После этой встречи, которую можно расценивать как поддержку со стороны США и напутствие к действию, без сомнения, можно и нужно ожидать новых нападок на Азербайджан.

Так понимает ли мистер Марк Либби, что своими действиями грубейшим образом нарушает Венскую конвенции о дипломатических сношениях 1961 года? Если не понимает или же у него внезапно - поди же ты - развился когнитивный диссонанс - напомним, что в статье 41 оной конвенции ясно, четко указывается на обязанности дипломатов: "Без ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства".

А Марк Либби пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана, озвучивает необоснованные обвинения в адрес Баку.

Ни одни иностранный дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны, которая его принимает. Ежели мистер Либби уверен в обратном, и думает, что для посла "мирового гегемона и всемирного жандарма" все позволено - то он глубочайшим образом ошибается.

Он может развивать свое самомнение где-нибудь в другой стране, но только не в Азербайджане, где столь примитивное, грубое и хамское вмешательство во внутренние дела страны не допускается.

Понимаете, мистер Либби - не допускается?!

Или же вы мечтаете повторить казус посла Франции мадам Анн Буайон?

Не советуем...