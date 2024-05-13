В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как армяне годами страдают от неверного политического прогнозирования​.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Оружие и дубинки не являются важными инструментами для создания анархии и паники в Армении. В стране, где нет информационного фильтра, все делают безосновательные прогнозы. Дело в том, что все начало происходить в последний момент, то есть накануне делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, после чего последует подписание мирного соглашения.

В 1980-х и 1990-х годах некоторые печально известные политики, разработавшие план "великой Армении", думали, что смогут легко захватить территории Азербайджана, заняв лидирующие позиции в советской империи. Они даже не могли себе представить, что после краха советской власти окажутся крайне отсталыми в военной и экономической сферах.

Тот факт, что армянские воинские части смогли оккупировать территории Азербайджана в Первой Карабахской войне, был именно положительным влиянием остатков недавно распавшейся советской империи на Армению. По условиям того времени армянская армия с этим вооружением чувствовала себя непобедимой на передовой линии. Однако быстро меняющаяся и развивающаяся эпоха не позволила Армении обновить свой арсенал или отойти от устаревших советских идей.

Игорь Мурадян, армянский политолог, выросший в Баку, столице Азербайджана, но который, как и многие известные армяне, был категорически против Азербайджана. Его можно считать одним из людей, которые одновременно положили конец империи и застряли в ней.

Как упоминалось ранее, Мурадян, родившийся в Одессе (Украина) и выросший в Баку, не мог говорить ни на родном армянском, ни на азербайджанском языке, где он вырос. Несмотря на то, что армянский журналист задавал ему вопросы на армянском языке, он никогда не отвечал на вопросы и не выступал с речами на родном языке. Игорь Мурадян был одним из первых лидеров карабахского движения наряду с Зори Балаяном, Сильвой Капутикян и Виктором Амбарцумяном.

Мурадян также известен как одна из личностей, сломавших хребет СССР. В 1994 году в газете "Российские вести" о нем была опубликована статья под названием "Человек, разрушивший СССР". Статья целиком посвящена армянскому политологу.

Его выступления во многом отражают пропаганду сепаратизма и реваншизма. Мурадян считал, что Россия якобы вооружает Азербайджан против Армении и что однажды Россия обязательно станет доминирующей силой в регионе. Однако, хотя Мурадяну не посчастливилось увидеть Отечественную войну в 2020 году, его ошибочные прогнозы были подчеркнуты.

Напомним, что во время Второй Карабахской войны территории Азербайджана подвергались обстрелу из устаревшего российского оружия, пушек и ракет. По сей день в пострадавших районах обнаруживаются мины армянского производства и неразорвавшиеся ракеты, принадлежащие России. Это еще раз проясняет вопрос о том, что Армения пыталась полностью завладеть территориями, оккупированными ею во Второй Карабахской войне, с помощью оружия, купленного у России.

В целом такие политики, как Мурадян в Армении, не способны правильно оценить текущие процессы, поскольку никогда не проявляли тенденции к развитию. Например, делимитация и демаркация между Арменией и Азербайджаном привели к появлению в Армении многих ошибочных идей. Они считают, что определение границ определяет конец Армении. Это, с другой стороны, гарантирует, что Армения внесет вклад в безопасность региона Южного Кавказа, а также в свое собственное будущее.